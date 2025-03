Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant création d’une réserve naturelle de faune sauvage au Trarza, à l’occasion du Conseil des Ministres hebdomadaire du mercredi 26 mars 2025, selon un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le texte adopté par le gouvernement « a pour objet de créer une réserve naturelle de faune sauvage dans la wilaya du Trarza » sous la même dénomination « en application des dispositions de la loi 2018-041, du 05 décembre 2018, relative à la chasse et à la gestion de la faune, notamment en son article 17.

Cette réserve a pour objectif de réintroduire des espèces animales, des écosystèmes et des habitats naturels de faune.

La désignation de cette zone du territoire national, comme réserve naturelle pour les animaux sauvages augmentera non seulement le taux de réalisation de nos objectifs de conservation, mais marquera également une nouvelle étape dans le respect de nos obligations internationales dans ce domaine », explique le communiqué du gouvernement.