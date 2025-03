Qualifs Coupe du Monde 2026 : les Mourabitounes butent sur les Éperviers

Opposés ce samedi 22 mars,au Stade Kegué de Lomé, le Togo et la Mauritanie ont fait le spectacle (2-2) mais aussi compromis leurs chances de qualification à l'issue de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour la première de leur nouveau sélectionneur, l'Espagnol Aritz Lopez Garai, les Mourabitounes ont très vite déchanté puisque Thibault Klidje n'a mis que 4 minutes à ouvrir le score pour le Togo d'une tête plongeante sur un centre d'Atte Youssifou. Cueillis à froid, les Mauritaniens ont eu du mal à réagir : en première période, les visiteurs concédaient en effet plusieurs occasions sans parvenir à cadrer le moindre tir même si Aboubakary Koita trouvait le poteau à la demi-heure de jeu.

Au retour des vestiaires, l'attaquant de l'AEK Athènes décidait toutefois de prendre les choses en main et égalisait d'une belle frappe enroulée (1-1, 52e). Dans un temps fort, les Mourabitounes parvenaient même à renverser leur adversaire en l'espace de trois petites minutes puisque, dans la foulée de l'égalisation, Sidi Bouna Amar adressait un amour de passe laser à Abdallahi Mahmoud qui concluait seul au second poteau (1-2, 55e). Mais la joie était de courtée durée puisqu'un quart d'heure plus tard, l'inévitable Kévin Denkey égalisait pour les Eperviers (2-2, 69e).

Un match nul, deux perdants

Le score en restait là et ce partage des points n'arrange finalement aucune des deux équipes, toujours en attente de leur première victoire. A mi-parcours, le Togo pointe en effet à 6 points de la RD Congo et de la 2e place du groupe B, la dernière potentiellement qualificative, tandis que la Mauritanie accuse, elle, 8 longueurs de retard. Autant dire que le chemin vers l'Amérique est compromis à moins d'exploits mardi lors de Sénégal-Togo et Mauritanie-RDC… Le Soudan reste leader avec 11 points. Deuxième, la RDC avec dix points. Derrière, se trouvent le Sénégal (9), Togo (4), Mauritanie (2) et le Soudan du Sud (2).

Luis Fuertés participe au FIFA Technical Leadership Diploma

Le Directeur Technique National, Luis Fuertés, a été sélectionné parmi 26 participants pour la troisième édition du FIFA Technical Leadership Diploma, qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 10 au 15 mars. Ce programme vise à renforcer les compétences des Leaders Techniques en abordant cinq domaines clés : leadership, haute performance, formation des entraîneurs, football amateur et gestion.

Le président de la FFRIM, Ahmed Yahya, a salué cette sélection : « Nous sommes fiers de voir Luis Fuertes représenter notre association dans ce programme prestigieux, qui renforcera l’expertise technique et stratégique essentielle à la progression de notre football. La FIFA confirme ainsi son engagement envers le développement du sport en offrant une formation d’excellence aux Leaders Techniques du monde entier. » De son côté, Luis Fuertes a partagé son enthousiasme : « C’est un immense honneur de faire partie de cette sélection de Leaders Techniques et de rejoindre un programme aussi prestigieux, qui contribuera au développement du football. » Les participants poursuivront leur formation à travers des projets personnels et des sessions en ligne avant de se retrouver pour de nouvelles phases en présentiel.

Super D2 : le FC Amitié 2020 et Nouakchott Académie assurent

En ouverture de la sixième journée de Super D2 étalée sur cinq jours, l’ASC Riyadh s’est incliné, dimanche soir, devant le FC Amitié 2020 (1-3). Moustapha Soueïdi (28’), Babacar Diakité (32’) et Hamady Sarr (44’) contre une réalisation de Mahmoud Oumar (90’+7’). Nouakchott-Académie stoppe l’ASC Police dans sa marche fulgurante (3-2) au cours d’un match spectaculaire. Abdellahi Nasser Dine avait ouvert le score (4’), Hamdy Diarra double la mise (12’), avant de claquer un doublé (52’). Les hommes de Taleb Lemrabott ont réduit le score par le biais de Mohamed Nouh (20’) puis par Semette Jeddou (88’).