Vers une loi sur l’évaluation environnementale et sociale

Moins d’un mois après le signalement d’une fuite de gaz sur le champ transfrontalier offshore Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), commun à la Mauritanie et au Sénégal, exploité par BP, la Mauritanie veut adapter sa législation à la nouvelle donne environnementale et sociale.

Ainsi, le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi sur l’évaluation environnementale et sociale, au cours du Conseil des Ministres du mercredi 12 mars 2025.

Ce texte « définit le régime juridique applicable à l’évaluation environnementale et sociale, de manière à intégrer les risques environnementaux et sociaux, d’un plan, projet ou programme, ressortir les impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs et déterminer les mesures à prendre, pour prévenir, réduire, atténuer, compenser ou supprimer les effets négatifs », explique le communiqué du Conseil des Ministres.

Ce projet de loi vise « l’amélioration et le renforcement du droit et du système d’évaluation environnemental et social, largement adopté au niveau international, non encore intégré dans la législation mauritanienne ».