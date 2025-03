Exceptionnel! La Mauritanie élue membre du comité exécutif de la FIFA

Pour la première fois de son histoire, la Mauritanie vient d’être élue membre du comité exécutif de la FIFA en la personne du président de la fédération de football, Ahmed ould Yahya. Cela s’est passé ce mercredi 12 mars au Caire. Deuxième vice-président de la Confédération Africaine de football, ould Yahya gravit ainsi un nouveau palier dans sa carrière. Après avoir brillamment réussi à la tête de la FFRIM, la dotant d’une académie et d’infrastructures dignes du nom et qualifiant notre équipe nationale pour la première à la CAN, Ahmed se positionne ainsi sur le plan international. Grace à un bon carnet d’adresses et à des relations tissées au fil des ans avec le gotha mondial du football, Ahmed porte ainsi très haut le nom de notre pays qui aura son représentant dans le gouvernement international du football que représente le comité exécutif de la FIFA. Un challenge que beaucoup d’autres n’ont pu réussir malgré les énormes ressources dont il dispose.

Félicitations président et bon courage pour la suite!