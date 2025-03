Ghazouani expose sa vision du dialogue

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a exposé sa vision du dialogue, dimanche dernier, en recevant pour «un Iftar» la rupture du jeûne, les membres de l’institution de l’opposition, les présidents de partis politiques et les candidats à l’élection présidentielle du 29 juin 2024.

Dans un discours prononcé devant une assistance composée de la crème de la classe politique, le chef de l’Etat a déclaré: « je suis fermement convaincu que la concertation et le dialogue, constituent le meilleur moyen de gérer les affaires publiques et de traiter les grandes questions nationales ».

Elu pour un deuxième et dernier mandat de 5 ans, depuis 9 mois, Ghazouani, a exprimé « son aspiration aujourd’hui, à organiser un dialogue global, qui serve les citoyens et réalise l’intérêt suprême du pays, permette de résoudre définitivement les questions fondamentales qui restent en suspens, bien qu’elles aient été discutées à l’occasion des dialogues précédents, et en dépit des efforts déployés pour les résoudre».