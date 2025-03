Inauguration du complexe scolaire Abdallahi ould Noueïgued à Foum Gleïta : Un exemple à suivre

Offrir aux élèves un cadre d’apprentissage moderne et aux enseignants de meilleures conditions de travail : tel est le projet porté par la Fondation de la Banque Nationale de Mauritanie (BNM) en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale. Foum Gleïta (moughataa de Mbout, wilaya du Gorgol) étrenne ainsi son Complexe scolaire Abdallahi ould Noueïgued, « un engagement concret pour offrir aux élèves un cadre d’apprentissage moderne et aux enseignants de meilleures conditions de travail ».

S’étendant sur un hectare, le Complexe peut accueillir cinq cents élèves et comprend douze salles de classe spacieuses au rez-de-chaussée et à l’étage, bien équipées, éclairées et aérées, conçues pour accueillir quarante-deux élèves chacune, garantissant ainsi un apprentissage dans de bonnes conditions. La Fondation contribue également à l’épanouissement du cadre scolaire, en le dotant d’un bloc administratif équipé en vue d’abriter une administration fonctionnelle ; des logements ont été établis : appartement pour le directeur, studios équipés pour le personnel enseignant et loge pour le gardien ; une cantine scolaire équipée a été établie, ainsi que des installations sanitaires modernes (toilettes séparées pour filles, garçons et personnel administratif) ; une aire de sport avec terrain de football, un espace reboisé et même un mur de clôture sécurisé avec un imposant portail d’entrée complète l’ensemble. « Tout a été conçu pour assurer aux élèves un cadre stable et stimulant », fait-on remarquer.

Entièrement financé par la Fondation de la BNM à hauteur de vingt millions MRU, ce projet illustre la volonté de celle-ci de s’impliquer activement dans le développement social du pays. Ne se limitant pas à la construction, la Fondation assure un accompagnement financier et logistique essentiel : soutien aux enseignants prenant en charge jusqu’à 50 % de leur salaire et leur garantissant ainsi motivation et stabilité professionnelles ; alimentation scolaire assurée, fournissant aux élèves des repas équilibrés ; appui au comité de gestion de l’école : chaque année, des subventions complémentaires sont allouées pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

Améliorer l’accès des populations locales à un enseignement de qualité

Dans son discours prononcé pour la circonstance, la ministre de l’Éducation et de la réforme du système d’enseignement madame Houda mint Babah a souligné « qu’en guise d’appui à l’effort gouvernemental déployé pour élargir l’offre scolaire, la fondation caritative de la BNM a procédé à l’édification de ce complexe pédagogique dont l’inauguration que nous supervisons aujourd’hui est le feu vert à son exploitation en vue d’améliorer l’accès des populations locales à un enseignement de qualité ».

Elle ajoute : « la finition de ce cet édifice et son ouverture dans les délais impartis m’exige d’adresser mes plus vifs remerciements à la Fondation de la BNM à travers son président Mohamed ould Noueïgued pour ce don généreux et cette initiative pionnière qui répond à l’appel de la conscience et à la concrétisation des aspects de complémentarité et de solidarité entre le secteur public et le secteur privé. Nous souhaitons que cela se développe et serve d’exemple pour impulser le progrès et la prospérité du pays. »

Auparavant, monsieur Mohamed ould Noueïgued a présenté, dans les détails, le nouveau complexe scolaire dont la « réalisation », a-t-il précisé, « concrétise la volonté de la Fondation de la BNM d’appuyer et d’accompagner le programme de Son Excellence le président de la République monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazouani. Programme dont l’objectif est de faire de l’école républicaine, le socle d’un projet éducatif et civilisationnel portant les valeurs de modernité, luttant contre les traditions négatives et enracinant les comportements civiques chez l’ensemble des Mauritaniens. »

Il a également fait part de sa haute appréciation des valeureux efforts déployés par les staffs pédagogiques afin d’accompagner le programme et les directives du président de la République et la supervision du Premier ministre monsieur Moctar ould Diay visant à hisser le niveau de l’enseignement, « pierre angulaire du progrès et du développement des sociétés humaines à travers les âges ». Dans la foulée, il a loué le rôle fondamental que jouent les parents d’élèves dans le processus pédagogique et son essor pour « réaliser le progrès et la prospérité afin que notre pays puisse parvenir à la place qui lui sied dans le concert des nations. L’histoire nous enseigne que celles-ci ne progressent et ne s’imposent que par le savoir et l’enseignement ».

Appel pressant à l’UNPM

Enfin, le président de la Fondation de la BNM a lancé un appel pressant à l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), à travers tous ses hommes d’affaires, à « appuyer l’enseignement, particulièrement dans les zones vulnérables et enclavées ». Et d’assurer que la Fondation de la BNM y est, pour sa part, « résolument décidée ». De leur côté, le maire de la commune de Foum Gleïta et le porte-parole des parents d’élèves ont tour-à-tour exprimé leur remerciement à la Fondation pour cette importante réalisation pédagogique dont l’impact positif sur les populations locales est déjà perceptible sur les visages des habitants de la commune. L’inauguration a regroupé les autorités régionales et départementales, le représentant-résident du PNUD en Mauritanie, les bénéficiaires, les élus et notables, ainsi que diverses personnalités civiles et militaires. Belle occasion de magnifier l’investissement consenti dans ce département et au-delà sur l’enseignement, d’une façon générale !

Thiam Mamadou