Le ministre de l’Économie et des Finances engage des discussions à Djeddah sur le financement du projet Atomai

Le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), M. Mohamed Suleiman Al Jasser, a reçu, au siège de l’institution à Djeddah, Son Excellence M. Sid’Ahmed Ould Bouh, ministre de l’Économie et des Finances et Gouverneur de la BID pour la Mauritanie. Ce dernier était accompagné d’une délégation de haut niveau composée de représentants de son Département ainsi que de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), représentée par son directeur général, M. Mohamed Vall Ould Tleïmidi, et son équipe technique.

À l’issue d’un examen détaillé du portefeuille des projets financés par la Banque Islamique de Développement en Mauritanie et des modalités visant à en optimiser l’efficacité, les discussions se sont articulées autour du projet Atomai, porté par la société « Takamoul », un partenariat stratégique réunissant l’État mauritanien, la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) et la Société Saoudienne de Fer et d’Acier (Hadeed).

Les échanges ont principalement porté sur les moyens de combler le gap de financement de ce projet d’envergure, dont la mise en production est prévue au début de 2029, avec une capacité d’exportation de 10 millions de tonnes de minerai de fer de haute qualité.

En marge de la réunion, les deux parties ont tenu une table ronde consacrée au financement du projet, en présence de l’ensemble des partenaires représentant l’État mauritanien, la SNIM, la société Hadeed ainsi que la société Takamoul, issue de ce partenariat tripartite. Étaient également présents les dirigeants des institutions du Groupe de la Banque Islamique de Développement impliquées dans le projet, à savoir la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD), la Société Islamique d’Assurance des Investissements et du Crédit à l’Exportation (SIACE), la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), ainsi que l’unité PPP de la Banque Islamique de Développement, qui joue un rôle central dans le financement des projets du secteur privé.

À l’issue des débats, les partenaires se sont félicités des progrès accomplis dans la préparation du projet, et ont unanimement mandaté l’ICD pour les représenter dans la mobilisation des fonds nécessaires afin de résorber le déficit de financement du plan financier du projet, en recourant aux mécanismes de financement islamique.

L’Ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite, SEM. Mokhtar Ould Dahi, a pris part à la réunion ainsi qu'à la table ronde.