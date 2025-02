Cérémonie de remise de distinctions au CNC

Le centre national de cardiologie a organisé, le Jeudi 30 janvier 2025, la cérémonie de remise de distinction aux participants à une session de formation continue de Six mois. Celle-ci entre dans le cadre du renforcement de capacités de son personnel médical et paramédical. Parmi les 30 participants, 6 ont reçu, des mains du directeur de l’établissement, le Pr. Ahmed Eba El Welaty des primes d'excellence et de distinction pour la qualité de leur présentation.

Au cours de cette session de formation, les infirmiers ont abordé 42 thèmes, répartis sur 36 séances de cours.

L’objectif était d’améliorer les compétences et d’accroître les capacités du personnel médical et paramédical du centre, en vue d’une bonne prise en charge des patients.

En effet, la formation répond à des besoins exprimés et identifiés, pouvant servir d’appui solide à la pratique des soins infirmiers en milieu clinique.

Ainsi, parmi les différents sujets abordés, on note la pose des voies veineuses périphériques, la dilution, la prise en charge des escarres, l'oxygénothérapie, les gestes de réanimation cardio-pulmonaire en cas d’arrêt cardiaque, infirmiers et la VNI, gestion des médicaments, les déchets d’activités de soins, pose et surveillance d’une sonde nasogastrique, pose et gestion d’une sonde urinaire, pansement en soins infirmiers….

Au terme de cette formation, les participants ont formulé des recommandations dont entre autres, la multiplication d’ateliers de formation, la création d’une unité de poches de sang, la fourniture des tests ultimes de concordance et de compatibilité; l’élargissement des compétences de la cellule «éducation thérapeutique» au profit de toutes les pathologies cardiaques; l’intégration des paramètres où l’infirmer pourra écrire la démarche de soins qu’il a réalisés, et noter les transmissions ciblés dans le dossier informatisé. Ces recommandations seront étudiées et prises en compte pour améliorer les prochains modules de formations, indique le directeur de l’établissement.

La cérémonie s’est déroulé en présence du directeur de l’Ecole Nationale de Santé publique et Sociales, invité d’honneur et le personnel de l’établlissement.