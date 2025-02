M’Bagne prépare un hommage à BBS

Le département de M’Bagne a décidé d’organiser une cérémonie d’hommage à Bâ Bocar Soulé, alias Satigui, un de ses acteurs politiques. La décision, en gestation depuis 2019, a été officiellement rendue publique, il y a plus d’une semaine, au cours d’une réunion des cadres et acteurs du département chez lui à Nouakchott. Le RDV est fixée au 22 février 25, à Bagaodine, son fief et bastion. Des commissions mises en place à cet effet ont commencé le travail. Elles entendent donner un éclat particulier à l’évènement.

La nouvelle s’est vite répandue comme une traînée de poudre dans le département mais également dans toute la vallée.

Bâ Bocar Soulé est un homme de dimension nationale, c’est une notabilité respectée, un acteur politique incontournable en Mauritanie, en particulier dans la vallée ; il dispose de relations dans toute la République qu’il connaît et qu’il a servie durant sa longue carrière de délégué régional, de chef de projet et de ministre.

Dans le domaine politique, Satigui fut plusieurs fois maire, député et membre du conseil national de son parti. Il est depuis 2023 membre du comité directeur de la CENI. C'est ce digne fils de la Mauritanie que M’Bagne s'apprête à honorer.