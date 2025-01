Ministère de l'Économie et des Finances : Communiqué

Sur hautes instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et en concrétisation de sa vision perpicace visant à consolider le positionnement de la Mauritanie sur les scènes régionale et internationale, tout en favorisant l’accession des compétences nationales aux instances décisionnelles des institutions financières et techniques de portée mondiale, Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh, a déposé, ce mercredi à Abidjan, auprès du Secrétariat général de la Banque africaine de développement, le dossier de candidature de la Mauritanie, portée par l’ancien ministre de l'Économie, M. Sidi Ould Tah, au poste de président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Notre pays déploie, sous la conduite éclairée de Son Excellence le Président de la République, une diplomatie dynamique et engagée afin de défendre les chances de son candidat dans cette échéance majeure. Il mobilise, à cet effet, l’ensemble de ses relations privilégiées, tant avec les États de l'Union africaine qu’avec les membres extracontinentaux du Groupe de la Banque africaine de développement.

Forte de sa rigueur et de sa pertinence, cette candidature est porteuse d’un réel potentiel de succès. Elle devrait ainsi, avec la volonté divine, bénéficier d'un large consensus lors des assemblées annuelles et du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, prévus du 27 au 29 mai 2025.

Abidjan, le 29 janvier 2025