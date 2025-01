SOMELEC : Les délégués exigent de la direction l’ouverture d' un dialogue global

Les délégués des travailleurs de la SOMELEC viennent de dérouler leur feuille de route, suite à une réunion tenue le samedi 25 janvier 2025, à laquelle ont participé l’ensemble des délégués représentant tous les secteurs du travail de l'entreprise. Cette réunion d’urgence s’est tenue, ont justifié les délégués, sur ‘’ la base de la responsabilité et du devoir qui incombent aux délégués des travailleurs de la SOMELEC de leurs engagements qu'ils ont pris envers eux-mêmes d'exercer leur droit de défendre tous les droits matériels et moraux des travailleurs, de préserver les intérêts de l'entreprise et d'assurer la continuité de son service public, et compte tenu des circonstances délicates que traverse actuellement l'entreprise(…)’’. Après trois heures d’horloge, ils ont approuvé à l’unanimité différents points. Après avoir formulé une demande d'audience adressée au Directeur Général, les délégués ont demandé, dans la déclaration rendue publique, à la ‘’Direction Générale d’ouvrir un dialogue global avec les délégués, car ils sont le seul partenaire de l'entreprise et la première et dernière partie légalement autorisée dans cette affaire concernant les questions des travailleurs et l’avenir de l’institution’’.

Les délégués ont appelé à une unification des efforts de tout le collège, de ‘’ rejeter les différences et être prêts à jouer le rôle qui leur est assigné au service de l'entreprise et de ses travailleurs, et exiger une solution permanente et urgente au problème des temporaires, car ils constituent le plus grand obstacle au progrès de l'entreprise’’.

Enfin les délégués ont souligné, dans leur déclaration,’’ le travail acharné et continu et les études techniques que l'actuelle Direction Générale prépare, en ce qui concerne les ressources humaines et financières et l'amélioration de la gestion’’. Ils ont affirmé ´´leur soutien à tout processus de réforme qui aboutit à l'amélioration des services fournis au citoyen, en accordant aux travailleurs leurs droits en général, et changer l’image négative de leur société’’.

Les délégués ont appelé « tous les travailleurs à continuer à faire des sacrifices et à travailler, en augmentant la productivité commerciale et technique et en luttant contre le vol d’électricité et la falsification des biens de l’entreprise ».

Les délégués signataires sont: Cheikh ElWali Cheikh Youba USTM , Abdel Latif Mamina CGTM , Slama Mohamed Nvae USTM , Mahmoud Mostaphaa Sall UTM , Saw Abdoul , Sidatty Biesif CGTM ,Ahmed Teghdi UTM , Mahmouden Boubakar UTM , Zain Al Abidin Moulay Ahmed UTM et Mohamed jiely