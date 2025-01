Un nouveau décret relatif aux taxes sur l’industrie minière

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret remplaçant le décret 2023-049, portant sur les taxes et redevances minières, à l’occasion de sa réunion du 23 janvier 2025.

Ce nouveau texte « va permettre l’actualisation du cadre réglementaire de l’exploitation minière et renforcer la gouvernance dans le secteur des mines. Celui-ci joue un rôle très important dans la vitalité de l’économie nationale mais fait face à de nombreux défis.

Ainsi, l’objectif est de créer un cadre réglementaire plus adapté au contexte qui permette à la Mauritanie de tirer un profit maximal à travers la gouvernance du secteur.

Par ailleurs, le Ministère des Mines a pris des mesures pour que les détenteurs de permis aillent au bout de leurs projets, alors qu’une commission habilitée à cet effet, étudient actuellement les nombreuses demandes d’octroi de nouvelles licences, dont les candidats à l’acquisition doivent fournir la preuve de leurs capacités techniques et financières », a indiqué le ministre des mines et de l’industrie, Amadou Tidiane Thiam, qui s’exprimait à l’occasion du point de presse consacré aux commentaires des résultats de la réunion du gouvernement.