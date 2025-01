Le nerf de la paix

La Sionie ne cessait de déclarer qu’elle ne quitterait l’enclave de Gaza qu’après y avoir construit des colonies et éradiquer le Hamas : elle va s’en retirer dans les quarante-deux prochains jours, la queue entre les pattes, humiliée, discréditée, sans atteindre un seul objectif d’une guerre qu’elle voulait éclair, et à des conditions qui sont loin de lui être favorables. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken ne déclarait-il pas récemment que chaque soldat du Hamas tué était remplacé par une nouvelle recrue ou un volontaire ? En plus, l’accord qui a été imposé aux Sionistes par Trump qu’ils considéraient pourtant comme un allié sûr, ne prévoit-il pas que chaque otage sioniste sera échangé contre trente prisonniers politiques palestiniens et cinquante autres le seront contre une seule soldate de l’entité sioniste qui a perdu, elle, des milliers de ses réputés invincibles fantassins…La honte, vous dis-je.

Alors que Netanyahou et Galant, son ministre de la Défense récemment limogé pour des « divergences dans la conduite de la guerre », sont poursuivis par la CPI, on se demande vraiment ce qu’a gagné la Sionie dans les massacres perpétrés à Gaza. S’être plus que jamais révélée le pantin des intérêts économiques d’un Occident qui ne sait plus comment camoufler son inéluctable déclin ? Les quarante-sept mille victimes palestiniennes, pour la plupart des femmes et des enfants innocents qui auraient pu accentuer la différence de taux de fécondité entre les deux communautés condamnées par l’Histoire à vivre un temps côte-à-côte, à défaut de pouvoir réapprendre à vivre ensemble, comme naguère ?

On attend le réveil du doux prophète Yacoub-Israël (PBL). Appuyés qu’ils se sentaient par leurs alliés occidentaux, les égarés de ses descendants pensaient détenir le nerf de la guerre. Les déconvenues de leur économie depuis le 7 Octobre leur ont brutalement rappelé que tout est vanité en ce bas-monde et que[H1] rien n’y subsiste sans la lumineuse Volonté du Très-Haut. Découvriront-ils enfin le nerf de la paix ? Il y a certes beaucoup de plaies à panser mais il existe suffisamment de palestiniens bien informés de ce que Dieu est miséricordieux avec les miséricordieux pour se contraindre à les y aider, pour peu qu’ils y consentent…

Ahmed ould Cheikh