La Société de Gestion de Manantali durant la période 2021-2024 : Un bilan globalement positif

Durant la période 2021-2024, la Société de Gestion de Manantali (SOGEM-OMVS) peut se targuer d'un bilan globalement positif avec la matérialisation de plusieurs réalisations et le lancement de divers chantiers dont certains en voie d'accomplissement. Ce qui démontre le dynamisme de son directeur général Mohamed Mahmoud Sid’Elemine entouré de cadres compétents qui placent la société dans la voie de l'accomplissement de ses missions et objectifs assignés. Principales bénéficiaires, les populations saluent les œuvres entreprises et entrevoient l’avenir avec optimisme avec l’achèvement de plusieurs projets-phares qui impacteront sur leur quotidien de vie.

À son arrivée à la tête de la SOGEM, Mohamed Mahmoud Sid’Elemine avait décliné sa feuille de route en faisant de l'excellence son sacerdoce. « Notre ambition est de faire prendre par la SOGEM toute sa place dans la mise en œuvre de la Politique Energétique Commune (PEC) de l’OMVS. Cette contribution sera particulièrement renforcée par notre implication technique et financière dans la mise en œuvre des ouvrages de seconde génération, ainsi que dans celle des réseaux nécessaires pour l’évacuation de l’énergie produite, incluant les lignes d’interconnexion sous-régionales et régionales. »

Persuadé qu’un développement durable dans les domaines économique, social et industriel de l’Afrique est tributaire de sa capacité à acquérir une vraie indépendance et une autosuffisance énergétiques à bon marché, la SOGEM, en conformité avec les politiques définies par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement membres de l’OMVS et sous le contrôle de ses Instances d’administration, compte y jouer modestement sa partition. « Le potentiel hydroélectrique et gazier avéré des Etats-membres de l’OMVS conforte notre optimisme », a ajouté le directeur général.

Des investissements importants

La finalisation des travaux et la mise en service de la centrale hydroélectrique de Gouina ont permis l’inauguration de l’ouvrage le 3 Décembre 2022 par les Premiers ministres des pays-membres de l’OMVS. Par ailleurs, la mise en place d’un contrat tripartite d’exploitation et de maintenance SOGEM/SEMAF/SINOHYDRO durant la période de garantie a autorisé la réception définitive avec l’IC, le 24 Février 2024. Après le transfert de l’exploitation et la maintenance à la SEMAF, le même jour, il a été procédé au recrutement de l’ensemble du personnel d’exploitation, en collaboration avec la SEMAF. Le transfert de l’exploitation à celle-ci a été effectué avec une prise en compte dans le contrat SOGEM/SEMAF.

Avec la mise en service de la ligne biterne Kayes-Tambacounda, la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) a pu prendre son quota sur ces trois centrales en période de crise. La SOGEM a achevé les travaux de réparation du barrage de Félou et la révision générale des trois groupes de celui-ci et des auxiliaires de la centrale. Relativement à la rénovation du système de commande Scade de la centrale de Manantali, les travaux sont toutefois en cours. Quant au Scade/EMS/AMR-Dispatching de repli, le contrat signé est en cours d’exécution. Pour le projet MPLS du RIMA, le contrat a été signé.

Sur le volet rénovation des bâtiments de la Cité des cadres de Manantali, la réception des travaux est en cours. Les travaux de remplacement de la fourniture et installation des câbles du CGFO (2 à 24 paires) sont également en cours. Pour la fourniture de six camions de maintenance (postes et lignes) pour l’exploitation et la maintenance du RIMA, la réception en usine a été faite et la SOGEM est en attente de la livraison. Autre point de satisfecit, la finalisation des travaux et la mise en service du troisième transformateur 75MVA de Kodialani a soulagé considérablement EDM (Electricité Du Mali) en augmentant son enlèvement sur Mananatali, Félou et Gouina. Le transformateur 60MVA de Kayes a été mis en service en Novembre 2023, après la finalisation des travaux.

Concernant la fourniture et l’installation d’un deuxième transformateur 225/90KV au poste de Rosso de 20MVA, le contrat a été signé et les travaux sont en cours de finalisation. La fourniture et l’installation d’un troisième transformateur à Nouakchott est en cours. Des travées 90 KV Matam-Kaédi et Bakel-Sélibaby-Gouraye sont en cours de fourniture et d’installation. Quant aux fournitures de transformateurs de réserve 25 MVA 10,5/30/225 KV pour Manantali, le contrat a été signé et en cours d’exécution.

Remplacement et sécurisation

Le contrat pour la fourniture et l’installation d’un transformateur 225/30KV au poste de Manantali 20 MVA a été signé. Il sera également procédé à la fourniture, l’installation et à la mise en service de deux réacteurs dont une réactance-barre 225KV20MVA au poste HT de Matam et une réactance- ligne 225KV-25 MVAR au poste Haute Tension de Dagana au Sénégal, suite à la signature du contrat. Les travaux de remplacement des groupes froids de Manantali sont en cours, tout comme les travaux de sécurisation de l’alimentation électrique de la base-vie de Manantali, ainsi que ceux des isolateurs pour le reste de la ligne avec Semafano-Sogem.

Des travaux urgents de sécurisation de certains tronçons de lignes du RIMA (Sélibaby-Gouraye, Nouakchott-Rosso) ont été de surcroît entrepris sur proposition de la SEMAF. En raison des exigences de navigabilité avancées par la SOGENAV, il est prévu un rehaussement de la ligne 90 KV Matam--Kaédi, suite à la signature du contrat. Des travaux complémentaires de remplacement des joints des vannes de demi-fond et fond au barrage de Manantali (problématique amiante et circuit d’eau brute) sont en cours de finalisation.

Sur ce même barrage, l’élaboration du DAO est en cours pour le circuit d’eau brute, les solutions d’urgence des groupes froids sont en cours d’exécution par la SEMAF après ANOSOGEM, tout comme l’expertise des groupes de Manantali avec Andutz. La SOGEM a procédé à l’achat d’un groupe de secours de 1250KVA avec transformateur associé de 1500 KVA pour secourir la Cité des cadres en cas de défaillance des câbles 6KV ou de blackout. Enfin, le remplacement des pompes de l’alimentation en eau potable (AEP) de la base de vie a été effectué.

Thiam Mamadou