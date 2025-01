Un stade de 1000 places pour Bababé

La ville de Bababé s’est vu accorder la construction d’un stade omnisports de 1000 places, révèle le maire de la commune Abdoulaye Mamadou Bâ, alias Blé, par ailleurs président de la zone franche de Nouadhibou.

Dans une lettre d’information adressée aux citoyens du département de Bababé, le maire de la commune exprime sa satisfaction et ses vifs remerciements au président de la République dont le gouvernement, à travers le ministre des sports, vient de tenir, une fois de plus, un de ses nombreux engagements. Bâ Abdoulaye parle de « fierté pour Bababé et environs ». Il s’agit de l’aboutissement d’un projet en gestation depuis 2023, s’est réjoui le maire.

D’un coût de 68.015.490 MRU, ce stade dont les travaux vont bientôt démarrer, entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour l’autonomisation de la jeunesse, précise l’édile de Bababé. Il va donc permettre à l’ensemble des jeunes du département de mettre à profit cette importante infrastructure pour s’épanouir dans le domaine du sport. Comme on le sait les jeunes des différents villages qui organisent des tournois en été surtout, jouent sur les terrains vagues et nus, avec ce que cela comporte comme risque.

Rappelons que Bababé a été choisie, en novembre dernier, « commune pilote du Projet Résilience et développement communautaire de la vallée du fleuve sénégal ». Financé par la Banque Mondiale, cet important projet va permettre de créer, avec ses 100 Ha, plus de 400 emplois. Ces projets viennent récompenser les efforts constants de Ba Abdoulaye Mamadou.