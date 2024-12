Chers compatriotes,

Chères militantes, chers militants,

C’est avec une immense gratitude et un profond respect que je m’adresse à vous aujourd’hui, en cette fin d’année 2024. Une année difficile, mais aussi une année d’apprentissage et de solidarité. Une année où, ensemble, nous avons traversé des épreuves et relevé des défis. Et c'est avec espoir que je regarde vers l'avenir, vers 2025, que je souhaite pour notre pays et pour vous tous, plus radieuse et pleine de promesses.

Les Défis de 2024 : Une Année de Solidarité et d'Engagement

L'année 2024 restera gravée dans nos mémoires. Nous avons vécu des moments de grande souffrance, mais aussi de grande solidarité. Parmi les épreuves qui ont marqué cette année, il y a eu les inondations qui ont frappé plusieurs régions de notre pays. Des pluies torrentielles ont dévasté des habitations, délogé des familles et endommagé des infrastructures vitales. Heureusement, nous n'avons pas eu à déplorer de pertes humaines, mais la souffrance des populations touchées reste un appel à l’action collective.

Face à cette situation, nous n'avons pas hésité à tendre la main aux sinistrés. En tant que mouvement, nous avons fait entendre notre voix, exprimé notre solidarité et appelé à la mise en place de solutions durables pour éviter que ces catastrophes ne se répètent. Nous devons continuer à renforcer nos infrastructures, à mieux anticiper les risques et à soutenir ceux qui ont perdu leur toit et leurs biens. Nous devons être là pour eux, pas seulement aujourd’hui, mais aussi demain, pour reconstruire et offrir un avenir plus sûr à nos communautés.

L’année 2024 a également été marquée par un conflit inédit dans le secteur de l’enseignement privé. Les collectifs des écoles privées, face à des conditions de travail difficiles et à un dialogue social insuffisant, ont lancé des grèves, perturbant ainsi l’éducation de milliers d’enfants. Cette crise a mis en lumière des failles dans le système éducatif privé, et il est grand temps que les autorités, les syndicats et les responsables des écoles privées se réunissent pour trouver des solutions pérennes.

Nous avons apporté notre soutien aux revendications légitimes des enseignants et du personnel éducatif, tout en appelant à un dialogue sincère et constructif pour garantir des conditions de travail dignes pour ceux qui forment l’avenir de notre pays. Mais nous avons également insisté sur l’importance d'une réforme globale du secteur éducatif, pour qu’aucun enfant mauritanien ne soit laissé pour compte, que ce soit dans le public ou dans le privé.

Le secteur de la pêche, qui est vital pour notre économie et pour des milliers de familles, a également connu de grandes difficultés cette année. Les pêcheurs artisanaux, en particulier, continuent de lutter contre la concurrence déloyale, l'accès difficile aux ressources maritimes et la gestion parfois défaillante de ce secteur. Nous avons entendu leurs cris de détresse et avons porté leur cause dans les discussions. Nous avons plaidé pour une meilleure gestion des ressources, pour un soutien plus fort aux pêcheurs et pour un avenir durable pour les communautés côtières qui dépendent de la mer pour leur subsistance.

Un des grands défis auxquels les pêcheurs artisanaux font face aujourd’hui est la multiplication des licences de pêche, qui freine l’économie des pêcheurs locaux. Cette situation a non seulement réduit leurs capacités de production, mais elle a également poussé certains à chercher des solutions à travers des voies dangereuses comme l’émigration clandestine. Cela ne peut plus continuer. Il est urgent que l'État prenne des mesures fortes pour assainir le secteur de la pêche, en régulant plus efficacement la délivrance des licences et en garantissant une gestion équitable des ressources maritimes. Ainsi, les pêcheurs artisanaux pourront retrouver leur dignité, leur sécurité économique et continuer à vivre de leur travail dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Notre Bilan en 2024 : Une Action Collective pour un Avenir Meilleur

Mais malgré ces défis, je tiens à souligner que 2024 a aussi été une année de progrès et de solidarité. Notre mouvement, And Taxawu Askan Wi, né de la volonté de porter la voix du peuple, a été un acteur clé dans le soutien des populations vulnérables. Nous avons travaillé sans relâche pour défendre les intérêts des Mauritaniens, pour plaider pour des réformes justes et pour être les porte-paroles de ceux qui n’ont pas de voix.

Nous avons soutenu les initiatives de développement local, nous avons fait entendre nos préoccupations dans les domaines de l’éducation, de la pêche et du logement, et nous avons mis en lumière les défis auxquels notre pays est confronté. Mais plus important encore, nous avons travaillé ensemble, dans l’unité, dans le respect et dans la solidarité.

Nous avons également renouvelé notre soutien à la mouvance présidentielle, non pas pour soutenir aveuglément tout et n’importe quoi, mais pour accompagner un processus de développement qui, comme nous, veut faire avancer la Mauritanie. Ce soutien a été renforcé par notre partenariat avec le parti INSAF, avec lequel nous avons eu des moments de partage et d’échange fructueux, en mettant toujours l’accent sur les intérêts de notre peuple et le développement de notre pays.

Il est important de souligner que c'est INSAF qui a été à l’origine même de notre participation aux élections présidentielles passées. Ensemble, nous avons organisé de nombreuses rencontres, des meetings et des actions de mobilisation qui ont contribué à la belle victoire du Président de la République. Nous avons travaillé main dans la main avec les autorités compétentes, et nous remercions sincèrement toutes celles et ceux qui ont œuvré dans ce sens. Cette collaboration a été essentielle pour le succès de notre projet commun et pour la mise en place d’un véritable processus de changement.

L’Espoir pour 2025 : Un Nouveau Départ

Alors que nous nous apprêtons à accueillir 2025, je tiens à vous dire que l’espoir est encore plus grand. Nous devons garder la tête haute et continuer à travailler pour un avenir meilleur. 2025 sera l’année où nous devons intensifier nos efforts pour réformer nos systèmes, pour renforcer l’éducation, pour soutenir nos pêcheurs, et pour offrir à chaque Mauritanien une vie meilleure, une vie plus digne.

Je vous appelle, militantes et militants, à ne jamais perdre espoir. Oui, le chemin est parfois long, mais notre détermination est plus forte que jamais. Nous avons déjà accompli beaucoup, mais il reste encore tant à faire. Je vous encourage à rester mobilisés, à poursuivre nos actions sur le terrain, à travailler main dans la main avec les autorités et les autres acteurs de la société civile pour faire avancer nos causes communes.

Conclusion : Un Nouvel Esprit, Une Nouvelle Année

Chères militantes, chers militants, chers compatriotes,

Je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement sans faille, pour vos sacrifices, pour votre travail quotidien et pour votre foi en un avenir meilleur pour notre pays. Ensemble, nous avons montré que lorsque le peuple se mobilise, il peut créer des changements réels. Et ensemble, nous continuerons à avancer.

Je vous souhaite à toutes et à tous une fin d’année 2024 pleine de paix, de sérénité et de chaleur humaine. Que l’année 2025 soit une année de réalisations concrètes, une année de réformes, de justice sociale, et de solidarité retrouvée.

Que vive la Mauritanie, une Mauritanie unie, forte et solidaire ! Que vive notre lutte pour un avenir plus juste et plus équitable pour tous !

Je vous remercie.