Des députés, des partis et  des personnalités pas  concernés par l’Alliance des Forces du Peuple

La députée Kadiata Malick Diallo et une mouvance constituée de partis politiques en attente de reconnaissance et des personnalités, se disent “pas concernés” par le lancement récent de la Coalition des Forces du Peuple (CFP), selon un communiqué publié mercredi soir. Celui-ci est signé de Kadiata Malik Diallo, Mohamed Lemine Sidi Maouloud, Yahya ould Loud (députés), des partis politiques en attente de reconnaissance : Changement Sérieux (CS), Pour une Mauritanie Unie et Forte (PMUF) et le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP).

La déclaration explique les raisons pour lesquelles la députée et ses amis n’adhèrent pas à une nouvelle initiative par rapport à la constitution de laquelle « ils n’ont pas été consultés » et réaffirme le maintient de la Coalition Espoir Mauritanie (CEM) « portée par des forces populaires qui aspirent au changement, bien que certaines de ses composantes aient décidé de rejoindre l’Alliance des Forces du Peuple (AFP) ».

Dans la foulée, la déclaration du mercredi soir exprime la détermination des auteurs « à déployer tous les efforts, pour unir les forces de l’opposition» dans le cadre « de la nécessaire solidarité entre tous ceux qui aspirent au changement » tout en travaillant contre l’esprit «de division et de fragmentation » dans un contexte national « marqué par une situation déplorable : la hausse des prix, le chômage, l’immigration clandestine, le trafic de drogue, les problèmes qui minent le secteur de l’éducation, de la santé, de la sécurité et de l’agriculture, les questions foncières… ».

Un contexte de grave crise, qui exige « l’existence d’une opposition, unie forte et active et sans complaisance ».

Se prononçant au sujet d’une invitation du ministère de l’intérieur, adressée aux représentants des partis en attente de reconnaissance, le document réaffirme l’attachement des auteurs « à l’application stricte de la loi en vigueur, concernant la reconnaissance des associations à caractère politique ».