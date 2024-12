Evacuations sanitaires: SUMA Assistance signe un accord de partenariat avec la Polyclinique tunisienne  les Berges du Lac

La société SUMA Assistance vient de signer, à Tunis, un accord de partenariat avec une importante Polyclinique tunisienne dénommée les Berges du Lac. Cet accord vient faciliter les évacuations de patients mauritaniens vers cette clinique dont la réputation a franchi les frontières tunisiennes. Avec une expérience de plus de 20 ans, les prestations de cette clinique attirent de nombreux patients tunisiens et étrangers.

Pour sa part, SUMA Assistance est une société mauritanienne pionnière dans l’assistance médicale et les évacuations sanitaires. Ses prestations ont fini de gagner la confiance des sociétés pétrolières et minières mais aussi les sociétés d’assurances et compagnies aériennes.

“L’accord signé entre les deux parties est une opportunité pour nos compatriotes de se déplacer et de se soigner dans les meilleures conditions”, indique M. Sall Abdoulaye Cledor, directeur général de SUMA Assistance.

Rappelons que M. Sall et M. Sami Ayadi, directeur général de la Polyclinique les Berges du Lac se sont rencontrés à l’occasion du MEDEX Mauritanie, tenu à Nouakchott, du 22 au 24 novembre dernier.

Organisé par la fédération de la Santé Mauritanie, MEDEX Mauritanie est un grand moment de rencontres et d’échanges entre les opérateurs de la santé.

Signalons enfin qu’après la Tunisie, le directeur de SUMA Assistance se rendra au Maroc où il va signer, le 31 décembre 2024, un accord similaire avec le directeur général de l’hôpital privé international de Casablanca (HPIC).