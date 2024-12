La commune de Ghabou reçoit un lot de  matériel agricole de l’ambassade du Brésil 

Le maire de la commune de Ghabou (Guidimakha) a réceptionné ce mardi 24 décembre 24 un lot de matériel agricole de l’ambassade du Brésil en Mauritanie.

Le lot se composé de 3 tricycles, 60 rouleaux de grillage, 20 rouleaux de barbelé, 500 cornières, 3 motoculteurs et 37 motopompes, soit une valeur de 15 mille Dollars américains.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur du Brésil, en Mauritanie son excellence Evaldo Freire a déclaré qu’il s’agit là « d’une réponse à la requête du maire de la commune de Ghabou Diankhé Mamadou Soumarè dit Moustapha, suite aux inondations dont ont été victimes les populations de sa commune. » et d’ajouter: « le geste est certes modeste, avoue l’ambassadeur, mais il fallait faire quelque chose pour les victimes, c’est pourquoi, aussitôt saisie, l’agence de coopération du Brésil a tenu à faire ce don qui ouvre de belles perspectives de coopération entre la Mauritanie et le Brésil ; nous travaillons à renforcer et à développer les relations entre les deux pays », précise-t-il. C’est dans ce cadre que l’ambassadeur a rappelé la signature, en juin dernier, d’un accord de certification sanitaire internationale devant permettre aux opérateurs de pêche d’exporter des sardinelles vers le Brésil comme il a aussi signalé la signature d’un accord de défense entre les deux pays.

Pour sa part, le maire de Ghabou a remercié l’ambassade de Brésil pour le don généreux. “Si pour vous ce don est modeste, il est très important pour nos populations composées pour l’essentiel d’agriculteurs, veuillez trouver, par ma voix l’expression de leurs remerciements sincères ; j’ose espérer que ce premier geste marque une première étape entre l’ambassade et notre commune”, a souhaité l’édile de Ghabou. Le maire a ensuite promis qu’un bon usage sera fait du matériel ainsi obtenu, il a tenu à saluer les membres de la commission d’appui et de suivi de la commune, venus assister à la cérémonie. Et de souligner qu’ils sont d’une grande utilité pour la mairie car ils appuient ses équipes à travers la sensibilisation, le lobbying et le plaidoyer.