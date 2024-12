Kinross Tasiast alloue une aide en soutien aux populations touchées par les inondations en Mauritanie

Nouakchott, le 20 décembre 2024 – Kinross Tasiast (TMLSA) annonce une contribution exceptionnelle de US$500 000 en aide destinée aux populations des régions touchées par les récentes inondations dans le sud de la Mauritanie, notamment les wilayas de Gorgol, Brakna, Trarza et Guidimakha. Ce don vise à soutenir les personnes touchées par les fortes pluies et la montée des eaux du fleuve Sénégal, ayant détruit des foyers et compromis les moyens de subsistance de nombreuses familles.

Dans ce contexte de crise nationale, TMLSA déploie un soutien, y compris la distribution de 2 500 kits alimentaires, contenant des denrées de première nécessité telles que riz, huile, sucre, lait en poudre, haricots et pâtes. Pour prévenir la propagation du paludisme, endémique dans les régions, Tasiast fournira également 2 500 moustiquaires imprégnées, ainsi que 2 500 tapis et 2 500 couvertures, afin de protéger les familles du froid hivernal. En parallèle, un montant sera consacré à l'achat d’environ 1 300 tentes destinées à offrir un abri temporaire aux familles déplacées.

Cette aide humanitaire est déployée en étroite collaboration avec les Autorités Administratives, telles que le Wali de Brakna, M. Mohamed Ould Saleck, le Commissaire Adjoint à la Sécurité Alimentaire, M. Limam Ould Abdawa, le Hakem de la Moughataa de Boghé, le Conseiller Chargé de la Coopération à la Commission, Directeur des Stocks à la Commission et Directeur régional de la Commission en Brakna, ainsi que les élus locaux tels que le Chef de l’arrondissement administratif de Dar El Baraka, les chefs de la sécurité régionaux et locaux, en plus des chefs des villages, des membres de la communauté et des journalistes afin d'assurer une distribution équitable aux populations les plus vulnérables. Les autres régions bénéficieront de la donation ultérieurement.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de Kinross Tasiast en matière de secours d’urgence.

"Kinross s'engage en faveur du bien-être des Mauritaniens et a précédemment mené des opérations de secours en cas de catastrophe en 2019 et 2022 qui ont eu un impact significatif et ont été grandement appréciées à l'échelle nationale. Les inondations ont laissé de nombreux villageois sans abri, créant ainsi un besoin vital de produits de première nécessité. Nous exprimons notre solidarité avec nos voisins et toutes les personnes touchées par ces événements" a exprimé Baba Salihi, Vice-Président des Relations Extérieures de Tasiast, réaffirmant la volonté de TMLSA d’agir en partenaire solidaire et responsable auprès des Autorités et communautés Mauritaniennes.

À travers cet engagement indéfectible, TMLSA se tient aux côtés des Mauritaniens en cette période critique. En alliant soutien et actions durables, Kinross Tasiast aspire à bâtir un avenir plus sûr et prospère pour tous.

