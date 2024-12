Plusieurs activités au menu de la première soirée du Festival des Cités du Patrimoine

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a supervisé la première soirée culturelle de la 13é édition du Festival des Cités du Patrimoine (FCP), placé sous le thème « une caravane pour le développement de nos anciennes villes » organisé cette année dans la ville de Chinguetti (Adrar), vendredi soir, en présence de nombreuses personnalités gouvernementales, de hauts responsables nationaux, des représentants des partis politiques, de la société civile et du corps diplomatique accrédité à Nouakchott, vendredi soir.

Cette manifestation de dimension nationale, régionale et internationale, est organisée chaque année, en alternance entre les quatre (4) villes classées patrimoine mondial par l’UNESCO

(Chinguetti, Walata, Ouadane et Tichitt), dans l’objectif d’offrir « une plateforme véhiculant l’authenticité et la diversité » culturelle, mais aussi bien au-delà, avec un objectif de promotion de

la création des équipements collectifs au profit des villes et communautés d’accueil, des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en faveur des populations.

Au programme de la première soirée culturelle de Chinguetti 2024 « des prestations en poésie classique et populaire, des chants et des danses» avec un aperçu très large du riche folklore national.