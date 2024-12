Hodh Elgharby : L'Ambassade de France  aux chevets des déplacés du Mali

C'est avec l'appui du SCAC (service de coopération et d’action culturelle) de l'ambassade de France à Nouakchott que l'organisation internationale Vétérinaires Sans Frontière (VSF-B) a procédé le vendredi 6 décembre 2024 à la distribution de kits alimentaires au profit des familles déplacées du Mali et se trouvant en territoire mauritanien. Poussées par l'insécurité récurrente dans leur pays d'origine, 422 familles se trouvent actuellement dans la moughataa frontalière de Twill qui relève administrativement de la Wilaya du Hodh Elgharbi.

Là-bas, ces familles de déplacés cohabitent pacifiquement avec les autochtones mauritaniens dans quatre villages d'accueil qui sont: Limeybra, Ehil Thiam, Achweyiv 1 et Achewyiv 2. La cérémonie de distribution des kits alimentaires a eu lieu sous la supervision du Hakem de Twill et en présence du maire de sa commune, du commandant sur place de la garde nationale, de VSF-B, des représentants des déplacés et des autochtones.

Ont bénéficié de cette généreuse distribution 100 ménages répartis entre les 4 villages et à raison de 25 kits alimentaires par village. Soit un total de 100 ménages dont 60 déplacés et 40 autochtones des plus pauvres, choisis pour le renforcement de la cohésion sociale entre les différents villageois (hôtes et accueillants)

Rappelons que la distribution, comme le ciblage qui l’a précédé, s'est déroulée sur la base d'une approche transparente et inclusive associant en amont et en aval les autorités administratives, sécuritaires, communales, les représentants des villageois autochtones et des déplacés. Dans le discours qu'il a prononcé pour l'occasion, le Hakem a rappelé l'élan de solidarité et de compassion exprimé par les autorités mauritaniennes à l'égard des familles déplacées du Mali depuis qu'elles ont foulé le sol du pays. Il a remercié les autochtones pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à leurs frères déplacés mettant en exergue les relations séculaires et de bon voisinage entre les deux peuples et leur gouvernement. Ensuite le Hakem a valorisé l'aide apportée par VSF-B à ces déplacés soulignant qu'elle intervient au bon moment et répond à un besoin crucial des bénéficiaires en denrées alimentaires de première nécessité. Il a saisi l'opportunité pour adresser un vibrant appel aux intervenants sollicitant des actions concrètes dans le domaine de l'élevage pratiqué à une grande échelle au niveau de sa Moughtaa (Twill)

Pour sa part, le représentant de VSF-B a souligné que cette intervention s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le SCAC de l'ambassade de France et l'ONG. Et d'ajouter : Elle vise aussi à accompagner les efforts consentis par les pouvoirs publics pour venir en aide aux déplacés et améliorer leurs conditions de vie. Aussi, dans son allocution,

le représentant de VSF-B a exprimé ses vifs remerciements au bailleur de fonds promettant d'œuvrer, en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et les autorités nationales pour renforcer les acquis et satisfaire les besoins prioritaires des villageois.

Moustapha Bechir

CP Hodhs