Conférence continentale sur l’éducation du 09 au 11 décembre, à Nouakchott

Nouakchott abrite une conférence continentale sur l’éducation, placée sous le thème « éduquer une Afrique adaptée au 21é siècle » du lundi 09 au mercredi 11 décembre 2024, annonce un communique de presse. Cette grande manifestation est organisée par l’Union Africaine(UA) à travers le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

La manifestation vise plusieurs objectifs ayant une dimension et des enjeux à l’échelle continentale: «1- reconnaitre et apprécier l’état actuel de la mise en œuvre des progrès réalisés par les États membres de l’Union Africaine (UA), quant aux engagements et aux décisions pris pour transformer l’éducation en Afrique au cours des dernières années, y compris, mais sans s’y limiter, le plan d’action du Sommet sur la Transformation de l’Education (TES) et la déclaration de l’événement parallèle TEIA, tout en reconnaissant les défis, le cas échéant.

2-Présenter un plaidoyer en faveur de la mise en œuvre à l’échelle des modèles réussis et des solutions innovantes et durables, pour parvenir à une éducation de qualité et équitable, sur l’ensemble du continent, afin de répondre aux exigences du 21é siècle en Afrique et au-delà.

3-Renforcer le partenariat et la collaboration en vue de favoriser le partage des connaissances entre les décideurs politiques, les chercheurs, les éducateurs et les acteurs de la société civile.

4-Explorer et convenir des mécanismes de financement durables pour l’éducation en Afrique, par le biais d’un renforcement des ressources

nationales et d’autres mécanismes innovants, pour transformer les systèmes éducatifs et plaider pour la création d’un fonds pour l’éducation en Afrique.

5-Ouvrir la voie à une vision à long terme de la transformation de l’éducation en Afrique, en proposant à l’Union Africaine (UA), de déclarer la période 2025/2034 décennie africaine de l’accélération de l’éducation ».

Les résultats attendus des assises de Nouakchott portent sur « une actualisation complète de l’état de mise en œuvre par les pays membres de l’Union Africaine (UA), des décisions et des engagements pris au cours des dernières années, pour transformer l’Afrique et l’adoption d’un plan d’action, ainsi que des instruments de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports qui y sont associés, pour les 10 prochaines années, afin d’éliminer les goulots d’étranglement et d’accélérer les actions dans les domaines clés où des progrès supplémentaires sont nécessaires ».

La conférence continentale de Nouakchott devrait également offrir aux pays participants l’opportunité de prendre de nouveaux engagements « en faveur du financement et de l’extension des modèles réussis et des solutions innovantes» dans ce domaine en Afrique.

Le rendez-vous de la capitale mauritanienne intervient dans un contexte continental marqué par des progrès, notamment l’élargissement de l’accès à l’éducation au cours de la dernière décennie». Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever « pour garantir une éducation de qualité, équitable et inclusive ».