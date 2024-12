Internet au rabais

Est-il écrit quelque part qu’en ce qui concerne la qualité du réseau Internet, nous resterons indéfiniment en queue de peloton ? Que, malgré les amendes infligées de temps à autre aux opérateurs par l’Autorité de régulation, la situation n’évoluera jamais dans le bon sens ? Que, faisant fi des protestations incessantes des usagers face à la mauvaise qualité d’un service pourtant coûteux, les structures dédiées à cette fin continueront à engranger des milliards au profit des leurs sociétés-mères et à « saboter » nos télécommunications ?

Pas plus tard que la semaine dernière, l’Autorité de régulation a de nouveau sévi contre ces opérateurs : Mauritel a écopé d’une sanction financière de 313,2 millions d’ouguiyas, Mattel de 127,03 millions et Chinguitel, quant à elle, devra verser 100,2 millions d’ouguiyas au Trésor public. Cette décision de l’ARE fait suite à une mission de contrôle de la qualité des services de communications électroniques effectuée à partir du 23 Septembre dernier. Le régulateur des télécoms voulait vérifier si les opérateurs avaient amélioré leurs niveaux de conformité respectifs, par rapport aux résultats d’une première mission de contrôle effectuée du 18 Décembre 2023 au 24 janvier 2024.

« L'Autorité de régulation a noté que les réponses des opérateurs aux griefs soulevés n'étaient pas satisfaisantes pour justifier les manquements observés » et « s’attend à ce que les sanctions pécuniaires et administratives infligées aux opérateurs télécoms les incitent à assurer en permanence aux utilisateurs du service, des niveaux de qualité conformes aux standards internationaux, conformément à leurs engagements contractuels. »

Faites vos comptes ! Depuis quand les opérateurs sont ainsi sanctionnés et combien ont-ils déjà payé en tout ? Des milliards pour le budget mais une goutte d’eau pour eux. Au moment où Internet est devenu, non plus un luxe, mais une nécessité absolue, il est temps qu’on devienne enfin comme tous les pays du monde ou, au moins, comme nos voisins auxquels nos décideurs ont tendance à nous comparer. Eux en tout cas disposent d’un réseau à fort débit et à un prix raisonnable.

Ahmed ould Cheikh