Stop Pauvreté honore le regretté Pr Colonel Ould Ahmed Aicha ainsi que 134 enfants des martyrs et des retraités des forces de défense et de sécurité

Dans le cadre de son activité annuelle organisée depuis 2020, l’association «Stop Pauvreté» a honoré le regretté Professeur Colonel Mohamed Ould Aicha ainsi que 134 enfants des martyrs et des retraités des forces de défense et de sécurité à l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance nationale.

La cérémonie d’hommages a été organisée samedi soir 23 novembre à l’hôtel MauriCentre de Nouakchott, en présence du Colonel Telmidi Hamdi Ould Mheimid représentant du Ministère de la Défense des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs, des élus, des personnalités issus du milieu politique et des retraités forces de défense et de sécurité.

Dr Fatimetou Aghrabatt présidente de l’association «Stop Pauvreté» a indiqué dans une allocution que cette cérémonie constitue un signe de fidélité et de reconnaissance envers les martyrs de la patrie et ses fils reconnaissants des forces de défense et de sécurité qui ont donné leur vie et leur sang dans l’accomplissement de leur devoir national, de préservation de notre sécurité et de notre intégrité territoriale.

La présidente de l’association «Stop Pauvreté» la première et unique association qui s’occupe aujourd’hui de martyrs et des retraités des forces de défense et de sécurité a ajouté que les sacrifices immenses consentis par les forces armées à Lemgheiti, Tourine, El Ghallawiya et Hassi Sidi ajoutés à d’autres sacrifices ont permis au peuple de vivre en sécurité et dans la quiétude.

Elle a indiqué qu’au titre de cette quatrième édition d’hommages aux martyrs et retraités des forces de défense et de sécurité, l’association «Stop Pauvreté» a honoré le regretté Professeur-Colonel Mohamed Ahmed Aicha, une personnalité importante par sa présence dans la conscience collective et son empreinte positive dans les domaines social, médical et militaire.

A noter que l’association «Stop Pauvreté» organise depuis 2020 une cérémonie annuelle d’hommages aux enfants des martyrs et des retraités de l’Armée Nationale. L’activité a été élargie en 2023 pour inclure les enfants des martyrs et les retraités des forces de défense et de sécurité ainsi qu’un hommage annuel à une personnalité choisie pour ses efforts et ses contributions au sein de l’Armée Nationale . Le regretté Colonel Abdel Aziz Niang a été honoré dans ce cadre, en 2023. (journaltahalil)