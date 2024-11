Bourse de Nouakchott : Lancement imminent

Plusieurs fois repoussé depuis 2014, le projet de la Bourse des Valeurs Mobilières de Nouakchott (BVMN) entre dans sa phase de concrétisation. La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a établi un partenariat avec le London Stock Exchange dans ce cadre qui vise également à favoriser l'accès des entreprises mauritaniennes aux investissements et aux financements de la Bourse de Londres, entre autres. La signature de l’accord intervient deux semaines après l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi sur la modernisation des marchés de capitaux en Mauritanie. « Une avancée significative pour la Mauritanie », a déclaré le gouverneur de la BCM Mohamed Lemine Dhehby lors de la cérémonie de signature, « en tirant parti des marchés de capitaux internationaux, nous visons à encourager la diversification économique, à soutenir des projets durables et à intégrer plus profondément notre pays dans le paysage financier mondial. »

Le mardi 12 Novembre, l’Assemblée nationale a adopté trois projets de loi s’inscrivant dans le cadre de la révision et de la mise à jour des textes régissant la BCM. Parmi ces projets, celui portant sur ladite fondation d’un marché financier en Mauritanie qui contribuera significativement à diversifier les sources de financement de l’économie, tout en mobilisant efficacement l’épargne nationale et internationale. Cette réforme stimulera également la dynamique du secteur privé, essentielle pour assurer une croissance durable et inclusive. La BCM conduira la mise en place de quatre institutions dans ce cadre : la Bourse de Nouakchott, l’Autorité de régulation des marchés financiers, le Dépositaire central et le Fonds de garantie des dépôts et de règlements.

Voilà donc un cadre juridique approprié pour développer le marché financier en Mauritanie, afin de stimuler la croissance économique, renforcer l’efficacité financière et accroître la richesse. Il vise à soutenir la stabilité financière en permettant aux établissements de crédit mauritaniens de diversifier leurs sources de financement à court, moyen et long termes. Le projet définit le cadre législatif pour émettre des obligations sécurisées, instruments de dette proposés par divers établissements de crédit pour assurer leur refinancement. Toutes ces réformes s’inscrivent dans une série d’initiatives entreprises par la BCM au cours des deux dernières années pour développer le secteur financier : notamment le lancement du marché interbancaire des changes, le système de règlement brut en temps réel (RTGS), les systèmes de transfert automatisé (ATS), le projet de gouvernance des données et la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion financière.