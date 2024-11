Projet de Modernisation de Nouakchott : Ce qu’en attend le maire de Sebkha

La mairie de Sebkha fonde un immense espoir sur le projet de développement et modernisation de la capitale, Nouakchott décidé par le président de la République, il y a quelques semaines. Un investissement de 50 milliards d’anciennes ouguiya. « Ce projet est d’une importance capitale, il va rendre notre capitale moderne, attractive et compétitive au niveau de la sous-région. Nous, à Sebkha, nous attendons beaucoup de cet important projet annoncé par le président de la République, ses importants investissements contribueront à améliorer le cadre de vie de nos administrés », indique le maire de la commune Bâ Ismaila rencontré, le jeudi dernier, dans les locaux de l’hôtel de ville de sa commune

Et pour cause, explique-t-il, les besoins de la commune de Sebkha sont très importants et divers. Cette commune de Nouakchott-ouest est l’une des plus exposées aux risques de changement climatique et de développement de la capitale. Elle est bâtie sur les marécages et demeure menacée par la montée des eaux (marée) de l’océan atlantique. Le cordon dunaire la protégeant a été fortement affecté par les creuseurs de sable avant son interdiction. Nombre de ses quartiers et son marché central, un des plus importants de la capitale sont exposés aux dangers des eaux stagnantes quand il pleut à Nouakchott ou des eaux venues des entrailles de la terre, la mairie est obligée de recourir à des citernes de l’ONAS pour les pomper et évacuer. Il s’y ajoute l’accumulation des déchets dans les rues, ruelles, marché et maisons inhabitées. Un gros dépôt d’ordures est installé derrière le quartier de Basra, elles sont régulièrement brulées, produisant des nuages de fumées toxiques et nocifs aux populations voisines.

C’est un véritable casse-tête pour la commune qui ambitionne d’offrir une autre image aux citoyens et visiteurs. Pour toutes ces raisons et autres, l’édile de Sebkha souhaite la réalisation de cet important projet. Les investissements attendus par la mairie de Sebkha doivent permettre, dans le cadre de l’autonomisation des jeunes, la réhabilitation du stade et de la maison des jeunes de Sebkha, l’électrification du quartier, l’amélioration du ramassage des ordures ménagères etc. Dans le cadre des infrastructures routières (voirie par exemple), Bâ Ismaila salue la construction et la réhabilitation en cours des rues traversant le marché central de la commune ; elle vont certes améliorer la mobilité urbaine, indique le maire, mais les techniciens avertis notent l’absence de pose des canaux d’évacuation des eaux ou des câbles et tuyaux des entreprises telles que la SOMELEC, la SNDE; ces dernières sont souvent obligées de casser le bitume pour réaliser leurs chantiers dans les quartiers, des blessures rarement réparées, une fois les travaux achevés. Ces cassures sur les goudrons de Nouakchott sont très fréquentes ; peu après la pose des bitumes, des casses pour passer les câbles et tuyaux… Pour de belles routes et un assainissement viable et durable, les différents départements doivent coordonner leurs activités pour éviter de dégrader rapidement leurs ouvrages.