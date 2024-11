Le coup d’envoi des Journées Nationales de l’Artisanat Mauritanien, placées sous le thème «réinventons l’artisanat pour les générations futures » a été donné dans la nuit du vendredi au samedi, au cours d’une cérémonie haute en couleurs, organisée à l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott (OCO), en présence du président Mohamed Ould Ghazouani, du premier Ministre, Moctar ould Diaye, de plusieurs membres du gouvernement, de nombreuses hautes personnalités et des invités étrangers.

Cette manifestation représente la deuxième édition du genre.

Elle a pour objectif de mettre en évidence «l’artisanat mauritanien, faire sa promotion, souligner son rôle dans la promotion du

patrimoine culturel national et ses multiples contributions au développement, tout en offrant l’occasion de renforcer les partenariats nationaux et internationaux, encourager les échanges et

la coopération entre les artisans mauritaniens et ceux de la sous-régions».

Le président de la République a fait le tour des stands, qui offrent aux visiteurs toute l’histoire de l’artisanat mauritanien et montrent l’expertise des artisans venus de la sous-région : Maroc, Algérie, Mali et Sénégal.