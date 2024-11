Madame Mneya mint Abdi, secrétaire fédérale d’INSAF au Tagant : ‘’Notre parti sera restructuré et réformé en vue de le doter de nouvelles structures dynamiques’’

Le Calame : Le vendredi 15 Novembre, votre parti INSAF a célébré sa rentrée politique 2024-2025, par un grand rassemblement au Palais des congrès. Vous y avez assisté. Votre sentiment ?

Mneya mint Abdi : Effectivement, le parti a effectué sa rentrée vendredi dernier. L’ensemble de ses instances, structures et responsables ont pris part à la cérémonie au palais des Congrès, sous la présidence de monsieur Sid’Ahmed ould Mohamed. Très bonne, l’ambiance a traduit la détermination des militants à œuvrer pour la réussite de cette entreprise de restructuration. Je tiens à rappeler ici que cette rencontre a été précédée par plusieurs activités. Au lendemain même de son élection à la tête de l’INSAF, Sid’Ahmed ould Mohamed avait en effet convoqué l’ensemble des secrétaires fédéraux pour une prise de contact suivie de discussions visant à définir la nouvelle ligne de travail.

À cette occasion, il a indiqué que le parti entreprenait le renouvellement de ses structures de base, un travail très important pour celui-ci après les élections locales et présidentielle. Il a ensuite informé les uns et les autres qu’aucune manifestation ou activité se réclamant du parti ne peut et ne doit se faire en dehors de ses structures appelées à jouer pleinement leur rôle. Le président a aussi beaucoup insisté sur le rôle très important des fédéraux dont le collège constitue le gouvernement de l’INSAF ; ils doivent par conséquent être informés et consultés sur tout ce qui se fait en son sein et pour son intérêt. Il a été demandé à tous de tenir des réunions mensuelles sur la situation de leur région et de faire parvenir des rapports y afférant. Nous comprenons que les fédérations doivent animer le parti à la base : c’est une nouvelle dynamique.

- Dans son discours, le président du parti a indiqué que celui-ci allait s’atteler à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de son programme électoral : « Mon ambition pour la Patrie ». En quoi va consister ce travail ?

- Je crois avoir répondu en partie à cette question. La décision de restructurer et de réformer le parti, en le dotant de nouvelles et dynamiques structures, témoigne de son engagement à accompagner le gouvernement du Premier ministre Mokhtar ould Diaye dans la mise en œuvre du programme de son Excellence le président de la République, « Mon ambition pour la Patrie ». Toutes les activités et manifestations réalisées concourent à préparer le terrain pour le bon déroulement de cet ambitieux programme visant à tirer la Mauritanie vers l’émergence.

Comme vous le savez bien, l’INSAF a été le principal fer de lance de la victoire, en Juin dernier, du président de la République à l’élection présidentielle. Grace à ses nombreuses réalisations, les Mauritaniens n’ont pas hésité à lui renouveler leur confiance pour les cinq prochaines années. Vous n’ignorez également pas que le parti dispose, depuis 2023, d’une majorité confortable dans les conseils municipaux, régionaux et au sein de l’Assemblée nationale. Toute cette force de frappe est bien au service du président de la République pour mener à bien son programme.

- Quels sont les grandes étapes qui vont marquer l’agenda de l’INSAF au cours de cette année ? Quelle(s) mission(s) sont-elles confiées aux secrétaires fédéraux ?

- Comme je l’ai dit tantôt, le parti est engagé dans une vaste entreprise de réformes, de restructuration et donc de modernisation. Cette entreprise passe forcément par d’importantes actions dont la dernière doit être le renouvellement de ses instances de base. Dans ce cadre, il a organisé des manifestations et tenu, avant la rentrée politique, un important colloque sur « la bonne gouvernance, entre l’engagement ferme de l’État et l’adhésion sincère des élites et de la société ». C’est là un des piliers majeurs du programme du président de la République, « Mon ambition pour la Patrie ».

- Le président de la République a ordonné le décaissement de 50 milliards d’ouguiyas MRO pour le développement et la modernisation de Nouakchott. Qu’en pensez-vous ?

- C’est une très bonne décision. Elle témoigne de la volonté du président de la République à donner un visage nouveau à notre capitale. Nouakchott est la vitrine de notre pays et le président de la République a pris toute la mesure de cette réalité. Certes, des efforts ont déjà été entrepris par le gouvernement de Son Excellence, le président de la République Mohamed Cheikh Ghazouani mais celui-ci a jugé qu’il faut aller plus en avant encore. Comme vous le savez, Nouakchott abrite plus de la moitié de la population mauritanienne. Cela demande forcément beaucoup d’infrastructures notamment en matière de transport, d’assainissement, de santé et d’éducation…Le nouveau programme vient à point nommé, il renforcera les infrastructures existantes et en fondera de nouvelles. À l’INSAF, nous sommes convaincus que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour mener à bon port ce programme car il va offrir un meilleur cadre de vie aux habitants de Nouakchott et de ses hôtes. Notre capitale aura un nouveau visage.

Propos recueillis par Dalay Lam