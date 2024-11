M’Bagne : Les ressortissants au secours des sinistrés

Après avoir recueilli le nombre de sinistrés auprès des autorités, élus locaux et chefs des villages, une délégation a été constituée et s’est rendue dans le département. Sur place 105 personnes issus de 10 villages ont bénéficié d’une assistance. Roufi Aawdi (commune de Bagodine), M’Bagne, Dabbe (commune de M’Bagne) sont les plus touchés avec près d’une centaine de personnes.

Entretien express avec Moctar Sall, président de l’Eveil de la Jeunesse du département de M’Bagne et chef de délégation

Le Calame : Vous venez d’effectuer une visite de terrain dans le département de M’Bagne, pour remettre aux sinistrés des inondations. Comment ont-elles accueilli cette initiative ?

Moctar Sall: Les sinistrés ont chaleureusement accueilli notre initiative de remettre de l'aide aux personnes affectées par les inondations. Leur gratitude et leur soulagement étaient palpables, montrant l'impact positif de notre action sur leur vie en ces moments difficiles.

-Combien de personnes ont bénéficié de votre assistance ?

-Au total, 105 familles ont pu bénéficier de l'assistance que nous avons distribuée lors de notre visite dans le département de M'Bagne du 8 au 11 novembre 2024.

Pourquoi les ressortissants du département ont-ils décidé de constituer une cagnotte pour soutenir les sinistrés ?

-Les ressortissants du département ont pris l'initiative de constituer une cagnotte afin de soutenir les sinistrés car ils ont ressenti le devoir et la responsabilité d'aider leurs concitoyens dans le besoin. Cette solidarité locale est essentielle pour apporter un soutien supplémentaire aux personnes touchées par les inondations.

Les sinistrés ont-ils bénéficié de l’aide de l’Etat ?

-Oui, les sinistrés ont également bénéficié de l'aide de l'État notamment le conseil régional et les autorités administratives de la Moughataa de M'Bagne qui ont eu l'effort global de déplacer et de secourir les populations du village de Roufi Awdi qui a été le plus touché par ces inondations. Cependant, l'assistance locale et communautaire a été complémentaire pour répondre aux besoins spécifiques des sinistrés.

- Quelle appréciation vous faites de la mission des parlementaires des départements de Boghe, de Bababé et de M’Bagne dans la zone ?

-La mission des parlementaires des départements de Boghé, Bababé et M'Bagne dans la zone a été remarquable. Leur présence et leur implication ont été cruciales pour coordonner les efforts de secours, écouter les préoccupations des populations locales et plaider en faveur de mesures de soutien supplémentaires. Leur engagement envers la communauté a été très apprécié et a renforcé la confiance des citoyens en leurs représentants.

Permettez-moi, à la fin de cet entretien d’adresser mes sincères remerciements à tous les ressortissants de la Moughataa de M'Bagne d'avoir répondu massivement à cet élan de solidarité et à l'association Éveil de la Jeunesse de la Moughataa d'avoir piloté cette action avec rigueur, méthode et transparence.