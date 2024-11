Concert de dénonciations des violences contre des enseignants

Des députés à l’assemblée nationale affiliés à l’opposition, l’Union des Forces Progrès (UFP) et de nombreux internautes, ont dénoncé des violences policières contre des enseignants, qui avaient organisé un sit-in jeudi, pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, à travers différentes réactions rendues publiques vendredi.

Des entités et groupes parlementaires de l’opposition, députés issus des rangs de l’Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Réconciliation (AJD/MR), de Sawab, le Groupe Parlementaire « Espoir Mauritanie » et le groupe parlementaire de Tawassoul ont exprimé leur « indignation face à l’agression par quelques agents de police d’enseignants au cours d’une manifestation pacifique, l’un des policiers ayant assené une gifle au Secrétaire Général d’un syndicat, avant de le terrasser comme le montre une vidéo ».

La déclaration réclame « de toute urgence, l’ouverture d’une enquête pour que tous les éléments ayant exercé ces violences sur des enseignants au cours d’une manifestation pacifique répondent de leurs actes, et demande la satisfaction des doléances des syndicats de l’enseignement ».

Pour sa part, l’Union des Forces de Progrès (UFP/opposition), fustige« les agissements intolérables » des policiers, « condamne fermement les violences récurrentes exercées par les forces de l’ordre sur des manifestants », rappelle « que la manifestation est un droit constitutionnel » et appelle les autorités à créer les conditions d’un climat social apaisé à travers « la satisfaction des revendications des syndicats d’enseignants ».