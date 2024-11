« L'afflux en Mauritanie de réfugiés fuyant l'insécurité au Sahel a atteint un seuil critique,intensifiant la migration clandestine vers l'Espagne et l'Europe », a déclaré,lundi dernier,le ministre de la Défense HanenaOuld Sidi.Selon un récent rapport de l'agence dédiée de l'ONU (UNHCR), 275.000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvent actuellement en Mauritanie où vivent environ 4,9 millions d'habitants.« Ces nouveaux arrivants sont concentrés principalement dans le Sud-est, à la frontière avec le Mali, dont 112.000 dans le seul camp de Mbera saturé », dit l'agence. « Ils viennent en majorité du Mali, fuyant l'insécurité et la faim », précise-t-elle.Cette hausse d'arrivées « entraîne une intensification du flux de migrants irréguliers traversant la Mauritanie vers les Canaries qui voient déjà des records de traversées irrégulières cette année », comme le constate le ministère espagnol de l'Intérieur : « au 15 Octobre, 32.878 migrants irréguliers étaient arrivés aux Canaries par la mer, contre 23.537 au cours de la même période l'année dernière ».

« L'afflux de réfugiés constitue une forte pression économique, sociale et sécuritaire sur les régions d'accueil de notre pays », s’inquiète de son côté le ministre mauritanien. Face à cette situation, Nouakchott « souhaite renforcer ses programmes de coopération avec l'Espagne et l'Europe en général, en matière de migration sûre, ordonnée et régulière ».Nouakchott et Madrid se sont engagés, fin Août lors d'une visite dans la capitale mauritanienne du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, à coopérer pour lutter contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et favoriser la migration légale.