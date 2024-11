La Mauritanie accueille le Forum Nouakchott+10 : Un nouveau cap pour l’élevage et le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest

NOUAKCHOTT, 31octobre 2024– La République Islamique de Mauritanie accueille du 6 au 8 novembre 2024 le Forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l’ouest, placé sous le thème : « Nouakchott@10, une décennie d’actions au profit des communautés pastorales et agropastorales : bilan et trajectoires futures ». Cette rencontre de haut niveau se tient dix ans après les déclarations de Ndjamena et de Nouakchott qui avaient fixé pour objectifs de sécuriser le mode d’existence et les moyens de production des populations pastorales.

Organisé par le Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), sous l’égide du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, et en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale, le Forum de Nouakchott permettra de dresser le bilan d'une décennie d'initiatives et d’investissements sans précédent en faveur du pastoralisme et de l'élevage au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il réunira de hautes autorités et des officiels des pays de la sous-région, des partenaires techniques et financiers, des représentants des organisations pastorales et agropastorales, du secteur privé, et des experts pour discuter des succès réalisés, des défis critiques, et définir la trajectoire pour des actions futures qui permettront de renforcer cesecteur stratégique pour l’économie de l’Afrique de l’Ouest.

QUOI : Forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest

QUI :

Ministres sectoriels des pays d’Afrique de l’Ouest

Partenaires de développement, institutions régionales et internationales

Organisations pastorales et agropastorales de la sous-région

Représentants du secteur privé

QUAND : du 6 au 8 Novembre 2024

OÙ : Palais des Congrès Nouakchott - Ville, Mauritanie

Pour les demandes d’accréditation, contacter :