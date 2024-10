Éducation nationale, session de formation

Le ministère de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a entamé, le lundi 21 Octobre, une session de formation au profit de sept mille sept cents instituteurs sur l’ensemble du territoire national. Elle a pour objectif de les familiariser aux principes et avantages de la méthode des leçons scriptées qui a déjà fait ses preuves aux USA, permettant l’alphabétisation, en un temps record, de populations afro-américaines qui accusaient un grand retard dans leur éducation et leur formation. Cette méthode novatrice dont le principe est la répétition a aussi l’avantage de démocratiser davantage les apprentissages qu’elle rend plus accessibles aux apprenants à travers le principe participatif de l’accumulation des savoirs et des connaissances. Les leçons scriptées sont des cours d’enseignement/apprentissage programmés et gradués, ponctués de séquences d’instructions visant à faire acquérir, de manière claire et méthodologique, la lecture, l’écriture et les mathématiques, les trois disciplines qui constituent la pierre angulaire de tout processus d’apprentissage, ainsi qu’en attestent tant d’études sur l’éducation. Des experts nationaux ont été formés sur cette méthode et des expérimentations ont été entreprises en divers établissements, avant sa généralisation au premier niveau dans toutes les structures scolaires fondamentales du pays. Un matériel didactique a été élaboré pour aider les maîtres à bien mettre en œuvre les mécanismes de la méthode. Parmi ces outils pédagogiques, un cahier d’écriture et un manuel de lecture pour l’élève, un guide pour le maître et des supports didactiques qui permettent aux instituteurs de bien respecter le canevas de la méthode. En collaboration avec la direction « Éducation et Formation », le ministère a produit un million de livres de lecture confectionnés en Inde où des experts ont été envoyés, afin d’en superviser la correction avant publication.

La formation intervient dans le cadre d’une excellente collaboration entre le ministère de l’Éducation et la Direction des projets « Éducation/Formation », une institution chargée de gérer les financements des bailleurs intervenant en ces domaines. Sur la base d’un plan d’action élaboré par le département et le bailleur, la DPEF mobilise ainsi les fonds nécessaires, suivant une requête du ministère, et fait respecter les procédures de décaissement qu’exigent les règles et conditionnalités de la bonne gouvernance et de la transparence dans l’adjudication des marchés de prestation de services aux soumissionnaires les moins disants. Le ministère se charge pour sa part des requêtes nécessaires pour assurer la continuité du renforcement des capacités de son personnel d’encadrement et d’enseignement. La formation a été précédée, il y a quelques semaines, par celles des professeurs des disciplines scientifiques et des inspecteurs de l’enseignement fondamental chargés de la superviser.