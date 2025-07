Victoire ou mise en scène?

À l’instar de quatre de ses pairs africains, le président Ghazouani a déféré à l’invitation de son homologue américain, l’inénarrable Donald Trump. La rencontre et ses différentes péripéties ont fait couler énormément d’encre et de salive. Pour certains, l’invitation est en elle-même une victoire diplomatique pour ces cinq pays triés sur le volet dont les USA veulent se faire des partenaires et dont le choix a suscité bien des jalousies. Il n’est, en effet, pas donné à tout le monde de recevoir autant d’égards de la première puissance économique et militaire mondiale. Plus critiques, d’autres y sont allés de leurs commentaires parfois acerbes. Souvent anonymes, des chroniqueurs n’ont pas mâché leurs mots : «mise en scène», «convocation» et même « humiliation ». Feignant d’oublier un fait essentiel et inédit : si la télévision n’avait pas transmis en direct le contenu des entretiens entre les présidents, personne n’aurait su ce qu’ils se sont dit et cette diarrhée verbale n’eût jamais existé. Face à un Trump égal à lui-même et sans peu de considérations envers les usages diplomatiques, les présidents africains ont été loin d’être ridicules. Ils ont présenté leur pays respectif, leurs potentialités et appelé à une coopération fructueuse avec l’Oncle Sam. Un premier pas a été ainsi franchi. On attend la suite qui sera, on l’espère, bénéfique pour nos pays.

Ahmed ould Cheikh