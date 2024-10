Sports…Sports…

CAN beach soccer : Au terme d’un parcours héroïque, les Mourabitounes s’inclinent en finale

Les Mourabitounes du beach soccer se sont inclinés en finale, face au Sénégal (1-6), le samedi 26 Octobre au terme d’un parcours exceptionnel. Pour sa première participation à la CAN de la discipline, la sélection nationale a réalisé un parcours héroïque qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Elle décroche la médaille d’argent après avoir composté son ticket pour la Coupe du monde 2025 aux Seychelles. Le Sénégal a confirmé son statut de géant du beach soccer africain en remportant la présente CAN organisée à Hurghada en Égypte. Face à une Mauritanie surprenante mais cette fois dépassée, les Lions de la Teranga ont pris leur revanche de leur cinglante défaite en poule (2-5) contre ces mêmes adversaires, en leur imposant le score impressionnant de 6 à 1 et inscrivant ainsi une nouvelle ligne dorée dans leur histoire déjà glorieuse en cette discipline. Intense et disputée, la rencontre a mis en lumière l'expérience et la maîtrise technique des Sénégalais. Bien que les Mauritaniens aient affiché une belle combativité, ils n'ont pu contenir l'attaque explosive des Lions. La solidité défensive des champions en titre, couplée à leur efficacité devant le but, a rapidement creusé un écart au score, confirmant leur domination sur le continent.

Son Excellence le Président de la République, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, a félicité samedi, à travers son compte officiel sur la plateforme X, l’équipe nationale de beach soccer pour sa remarquable participation à la Coupe d’Afrique des Nations « Égypte 2024 », qui l'a conduite en finale, décrochant la médaille d’argent et, par la même occasion, une qualification à la Coupe du Monde 2025 de la discipline en Mai prochain aux Seychelles. C’est ce qui ressort du tweet : « J’adresse mes sincères félicitations à notre équipe nationale de beach soccer, aux joueurs, au staff technique et administratif, à l’occasion de leur remarquable participation à la Coupe d’Afrique des Nations et pour leur qualification à la prochaine Coupe du monde. Vous avez honoré notre pays d'une belle représentation et je vous souhaite beaucoup de succès, incha Allah ».

Classement FIFA : les Mourabitounes perdent deux places

Les Mourabitounes ont perdu deux places dans le dernier classement FIFA mis à jour le jeudi 24 Octobre par l'instance dirigeante du football mondial. Ils occupent désormais le 114ème rang mondial (1168,44 points) contre la 112ème (1179,04 points) en Septembre dernier. La double défaite (0-2 et 0-1) face à l’Égypte, lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025 leur a été fatale, leur coûtant 10,6 points. Sur le plan continental, les partenaires de Mohamed Yali Dellah sont 29ème.

Mourabitounes – Gros danger pour Amir Abdou ?

Les Mourabitounes joueront deux rencontres décisives (les 15 et 19 Novembre prochains, face au Botswana et au Cap-vert) et tous les regards des Mauritaniens sont tournés vers ces confrontations. Pendant ce temps, le sélectionneur des Mourabitounes qui joue gros a le regard tourné ailleurs. Faisant fi de ses obligations contractuelles avec la FFRIM (à moins d’une autorisation de ses supérieurs), le technicien comorien est en train d’assurer ses arrières et ne semble guère focalisé sur ce double rendez-vous crucial. D’autant moins qu’un nouveau mauvais résultat des Mourabitounes pourrait rapprocher le marseillais un peu plus de la sortie ou même l'y conduire directement.

Le comorien vient d’être déjà éconduit par les dirigeants de l’Espérance. La radio tunisienne Mosaïque FM a confirmé que la direction présidée par Hamdi Meddeb a décidé de ne pas engager l’entraîneur comorien, sans toutefois en dévoiler les raisons. Selon cette source, Amir Abdou aurait quitté la Tunisie avec son agent sans avoir signé de contrat. Mosaïque FM a appris que « l'entraîneur comorien Amir Abdou a quitté la Tunisie sans parvenir à un accord avec la direction de l'Espérance sportive de Tunis pour diriger l'équipe première de football, en remplacement de Miguel Cardoso. À noter que le sélectionneur des Mourabitounes était arrivé en Tunisie sur proposition de son manager pour négocier avec les Sang et Or ». La FFRIM rappellera-t-elle à l’ordre le comorien ? Ou en scellera-t-elle le sort ? Les prochains jours nous édifieront sur la question-clé du jour : « AA » a-t-il perdu toute crédibilité ; en avait-il même une ?

Redonner un nouvel élan

Aujourd’hui, le public se pose avec acuité la question de la légitimité du comorien à la tête des Mourabitounes. Les réclamations sont fortes. Marquée par la panne sèche de notre équipe nationale, la majorité de l’opinion sportive estime que le temps est venu pour « AA » de passer la main pour redonner un nouvel élan aux Mourabitounes. Ahmed Yahya sera cette fois-ci dans l’obligation de céder à la vox populi et ne pourra pas conforter son ami dans ses missions, même si le contrat de celui-ci s’étend jusqu’en 2026. Le triste visage proposé par la sélection tricolore depuis la victoire contre le Botswana revient beaucoup pour justifier un départ de « AA ». Depuis la CAN 2023, il a surtout démontré son incapacité à bâtir une sélection, en faisant preuve de « copinage, laxisme » et d’adaptation à l’inquiétante situation contractuelle de ses cadres dont bon nombre ne compétissent ou n’ont pas de clubs. Cela a conduit à l’ennui et à un gros déficit offensif. Difficile donc de s’en remettre à l’heure actuelle.

FC Nouadhibou : Hacen El Id retrouve la Super D1

Hacen El Id (26 ans) s’est engagé avec le FC Nouadhibou jusqu’à la fin de la saison, a annoncé Le club sur ses réseaux sociaux le dimanche 27 Octobre. Sans emploi depuis quatre mois, l’ex-capitaine des Mourabitounes fait son retour en Super D1 et tentera de rebondir au FC Nouadhibou, avec l’espoir d’obtenir une place parmi les Mourabitounes locaux. Miné par des blessures, l’ancien sociétaire de l’ASAC Concorde a connu, après un passage intéressant en Espagne, des difficultés sérieuses au Qatar (Al Mesaimeer-D2).

Super-D1 : Chemal étrille l’Inter Nouakchott en ouverture

Étalée sur trois jours, la cinquième journée de Super-D1 a démarré le vendredi 25 Octobre 2024 avec deux rencontres au programme à Cheikha Boïdiya. Après des débuts compliqués, Chemal a étrillé l’Inter Nouakchott (3-0). Mohamed El Kheïr Faraji (24’) et Mohamed Lemine Howbott (34’ et 45’) donnent une bouffée d’oxygène aux Nordistes. En deuxième heure, l’ASC GENDRIM a concédé un nul blanc face à l’AS Pompiers. Le lundi 28 Octobre à 17h au Stade Cheikha Boïdiya, le FC Ksar va se mesurer à l’ASC SNIM. En deuxième heure (19h30, l’AS Garde affrontera le FC Nzidane d’Atar. Le lendemain à 16h15 au Stade municipal de Kaédi, le KFC défiera le FC Nouadhibou. À Nouakchott, les Nouakchott King’s vont en découdre avec l’AS Douanes (17h). À 19h50, AL Hilal croisera le fer avec le FC Tevragh Zeïna. La rencontre devant mettre aux prises Al Merreïkh à l’ASSC Touldé a été reportée à une date ultérieure.

Super D1 : réaménagement du calendrier

Le département des compétitions nationales de la FFRIM a procédé à un réaménagement du calendrier de la Super D1, suite à une demande de report formulée par les clubs soudanais (Al Hilal et Al Merreïkh). Le Soudan devant prendre part aux éliminatoires du CAHN 2025, le 27 Octobre, il a été décidé de reporter les rencontres des cinquième, sixième et septième journées. Il était initialement prévu qu’Al Merreïkh croiserait respectivement l’AS Touldé, l’AS Garde et Chemal, tandis qu’Al Hilal allait se frotter au FC Tevragh Zeïna, au FC Nouadhibou et à l’ASC GENDRIM. Signalons que le FC Nouadhibou et Al-Merreïkh SC se sont quittés dos-à-dos sur un score vierge, le mercredi 23 Octobre, lors du match en retard de la première journée de Super D1.

Tournoi de la zone A de l’UFOA : les Mourabitounes U17 défaits par la Sierra Leone

Les Mourabitounes U17 se sont inclinés (0-1) devant la Sierra Leone pour leur deuxième match du tournoi de la zone A de l’UFOA, le samedi 26 Octobre. Lors de la première journée, les cadets mauritaniens avaient concédé le point du nul (0-0) aux Bissau-guinéens. Les jeunes du coach Yousef Al-Dossary joueront leur troisième rencontre face au Mali, mardi prochain.

Q-CAN 2025 Botswana v/s Mauritanie : l’éthiopien Bamlak Tessema aux commandes

La Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi l’éthiopien Bamlak Tessema pour officier la rencontre de la cinquième journée devant opposer le Botswana à la Mauritanie, le 15 Novembre à 13 heures au City of Francistown/Itani Chilume Stadium. Tessema sera assisté par ses compatriotes Temesgin Samuel (premier assistant), Mustefa Meki Mohammed (deuxième assistant) et Ashebir Seboka (quatrième arbitre). Le commissaire du match est le zimbabwéen Norman Matemera. Le superviseur des arbitres est le nigérian Peter Elfam.

Élim CAN 2025 : l’algérien Lahlou Benbraham au sifflet de Mauritanie v/s Cap-Vert

L'arbitre international algérien Lahlou Benbraham sera aux commandes de Mauritanie v/s Cap-vert comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2025, prévu le 19 Novembre 2024 au stade Cheikha Boïdiya (16 h GMT). Il sera accompagné de ses compatriotes Abbes Akram (premier assistant), Adel Abane (deuxième assistant) et Nabil Boukhalfa (arbitre réserviste). Le commissaire du match sera le bissau-guinéen Silvestre Cantussan. Le superviseur des arbitres sera l’angolais Inacio Manual Candidado.

Basket-ball, saison sportive 2024 : les MVP sacrés

Les joueurs Ibrahima Bocar Kane (Étoile du Nord) et Mohamed Béchir Sy (Rosso Basket-ball Club) ont été sacrés meilleurs marqueurs de la saison sportive 2024. Pour le championnat national Élite-2024, 1er : Ibrahima Bocar Kane, 246 points ; 2ème : Mohamed Béchir Sy, 196 points. Pour le championnat 3x3-2024, 1er : Mohamed Béchir Sy, 115 points ; 2ème : Silèye Pen, 89 points.