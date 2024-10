Festival Culture Métisse : sous le signe de l'union et de la dynamisation des acteurs culturels

Le festival Culture Métisse revient pour une douzième édition, du 23 au 26 octobre à Nouakchott, placée sous le signe de l'union et de la dynamisation des acteurs culturels. Ce festival rassemble depuis de nombreuses années des artistes locaux et internationaux de grande qualité.

En prélude au démarrage de la manifestation, les organisateurs ont fait face à la presse, mercredi après- midi, à l'IFM. Le Directeur artistique du Festival Cultures Métisses, Lamine Kane, fondateur de Nouakchott Music Action (NMA), s’est félicité de la tenue de la 12ème édition, en dépit de certaines contraintes, du chemin parcouru et de l’apport du festival au développement des acteurs culturels. Pour Kane, le festival est un espace de célébration de la diversité culturelle, un lieu de rencontre des peuples et traditions. Ainsi, le festival va offrir une programmation riche à ses partenaires et au public’’, a-t-il affirmé. Kane a remercié l’IFM pour le soutien moral, technique et financier.Le directeur délégué de l’IFM , Christophe Roussin espère que le public sera au rendez-vous en grand nombre promettant de les accueillir et de rendre fluide l’accès. Il s’est dit ravi d’accueillir le festival et du rôle joué par les organisateurs et les praticiens de la musique. Il a exprimé la disponibilité de son institution à accompagner les organisateurs dans tous les domaines de leurs activités pour la bonne réussite du festival .Présent lors de la conférence de presse, les musiciens du trio ont exprimé la joie qu’ils ressentent en prenant part pour la deuxième fois au festival. Par la suite, Papis Diarra, musicien reconnu de la scène mauritanienne et professeur de musique à l’école américaine de Nouakchott, a animé une conférence sur l'intelligence artificielle et son impact sur la création. Il a présenté les chamboulements que représente l'arrivée de l'IA dans l'art et la musique. Le Vendredi 25 octobre - 18h sur la Scène Forum de l'IFM, est programmée la grande soirée concert du festival Culture Métisse. Elle rassemblera les talents mauritaniens Mamzo D, Membo Mema et Jaalaw. Le groupe français Trio Jeriko sera également de la partie pour proposer une soirée artistique aux styles... métissés !

Les danseurs d'El Mina Crew, Arafat Crew et The Crew seront présents pour démontrer tout leur talent et leur créativité.