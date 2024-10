Le ministre de l’Économie et des Finances et le gouverneur de la BCM s'entretiennent avec le directeur adjoint du FMI

Son Excellence le ministre de l’Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, et le gouverneur de la Banque centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, ont tenu ce mercredi des discussions avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), M. Kenji Okamura.

Ces discussions ont porté sur divers dossiers de coopération, notamment ceux relatifs aux réformes économiques et financières entreprises par notre pays pour améliorer la performance financière et promouvoir le développement du pays.

Les activités de la dernière mission du FMI dans notre pays ont également fait l'objet d'échanges approfondis, abordant les différentes actions menées dans ce cadre.

Ont pris part à la séance de discussions : le conseiller à la Présidence de la République, M. El Hassan Ould Zein, le conseiller à la Primature, M. Sidi Mohamed Ould Reghani, et l'ambassadeur itinérant, SEM. Thiam Samba, ainsi que les membres de la délégation mauritanienne participant aux réunions annuelles, composée de plusieurs cadres du ministère de l’Économie et des Finances et de la Banque centrale de Mauritanie.