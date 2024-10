SOS Esclaves: Formation qualifiante et forum social

L'organisation des droits de l'homme SOS Esclaves, qui travaille depuis 29 ans dans la défense et la promotion des droits de l'homme avec focus sur l'éradication de l'esclavage, a organisé du 14 au 18 octobre 2024 et du 20 au 23 octobre 2024 deux sessions de formation qualifiante en esthétique et en teinture au profit de 65 femmes survivantes de l'esclavage. Ainsi, 35 femmes ont bénéficié de cette formation à Néma contre 30 à Bassiknou sous la supervision de quatre formatrices professionnelles avec lesquelles l'organisation a signé des contrats. Ces ateliers entrent dans le cadre du projet D31 intitulé " Cultiver les Voies Vers la Liberté: Développer un Mouvement pour les Droits des Survivants de l'Esclavage". Comme celles déjà organisées à Aleg et à Atar, ces formations devraient permettre l'autonomisation des bénéficiaires à travers l'entreprise d'activités génératrices de revenus qui vont aussi aider à leur intégration socio- économique. En marge de ces formation, SOS a aussi organisé deux forums sociaux à Néma et à Bassiknou. Au forum de Néma, plusieurs organisations civiles, des notables communautaires, des Imams, des jeunes et femmes et autorités dont la présidente régionale de la plateforme de la société civile, le délégué du ministère de la jeunesse entre autres ont assisté. Au cours du forum, plusieurs thématiques des droits de l'homme comme la prise en charge des victimes et leur accès à l'état-civil, l'assistance juridique, les procédures judiciaires, les indemnisations des victimes et les voies et moyens de leur intégration socio- économique ont été abordés et suivis par des discussions et interventions des participants. Des membres du Bureau Exécutif de SOS Esclaves ont fait des communications relatives à l'historique de la création de l'organisation, à son approche et à sa vision pour l'émergence d'une Mauritanie réconciliée avec elle-même et départie des préjugés et anachronismes, au rôle de la femme et des jeunes au sein de l'organisation. Pour rappel SOS Esclaves a été fondée en 1995 et n'a été reconnue qu’en 2005 quatre mois avant le renversement de l'ancien président Maouiya Ould Sid'Ahmed Taya.