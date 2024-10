Mauritanie : voici la croissance et les perspectives de l’économie mauritanienne (FMI)

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI), a séjourné à Nouakchott du 03 au 16 octobre, en conformité avec l’article IV des statuts de l’institution, et a permis « de parvenir à un accord au

niveau des services sur la conclusion de la troisième revue au titre du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC), de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et de la deuxième revue au titre de la Facilité pour la

Résilience et la Durabilité (FRD) » annonce un communiqué de l’institution financière, publié vendredi soir.

Les conclusions de la mission signalent que l’économie mauritanienne « devrait connaître un certain ralentissement en 2024, avec un taux de croissance de 4,6% (contre 6,5% en 2023) reflétant le repli du secteur extractif. Le taux de croissance en 2025 devrait rester sur la même tendance à 4,2% du fait d’un ralentissement du secteur minier, modéré par le démarrage anticipé du Projet Grand Tortue/Ahmeyim(GTA).

A moyen terme, les perspectives de croissance sont sujettes à des risques significatifs, notamment une escalade des tensions géopolitiques dans la région, les retards additionnels dans le

démarrage de l’exploitation du Projet Gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) et l’occurrence des chocs liés au climat ».Face à cette situation, l’institution monétaire internationale préconise « une politique prudente, qui devrait permettre de maintenir un bon ancrage budgétaire et une dette soutenable.

Le développement du secteur bancaire et la mise œuvre soutenue du Plan d’Action National de Gouvernance (PANG) et du nouveau Code des Investissements (CI), permettront de renforcer le rôle du secteur

privé et d’améliorer les perspectives de croissance inclusive. Les autorités mauritaniennes et l’équipe du Fonds Monétaire International (FMI), se sont entendues référendum sur la troisième

revue du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) et de Facilité Élargie de Crédit (FEC) , ainsi que la deuxième revue pour la Facilité de la Résilience et de la Durabilité (FRD) », selon le document.