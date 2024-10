Crues et inondations : des villes mauritaniennes menacées

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a annoncé que plusieurs villes mauritaniennes sont menacées par la montée des eaux du fleuve. Dans son bulletin du 17 octobre 2024, l’organisation cite les villes de Gouraye, Kaédi, Toufoundé Civé, Tékane, Lexeiba 2 et Jidrel Mohguen où la menace d’inondations reste forte. La tendance est à vigilance rouge dans ces localités dont certaines ont été envahies par les eaux détruisant habitats et cultures. Si des pertes humaines n’ont pas été enregistrées, en revanche les dégâts matériels sont considérables notamment à Sanghé Lobaly, Toulel, Wali Djantang (département de Maghama) et Tokomadji où le cimetière du village est dans les eaux. Les axes routiers entre certains villages du département de Maghama et Toufoundé Civé ont été complètement endommagés.

L’OMVS estime que dans la Vallée et le delta ‘’ les niveaux resteront au-dessus des cotes d’alertes et les inondations qui ont déjà eu lieu se poursuivront dans les zones habituellement inondables’’.

L’ONM (l’Office National de la Météorologie) appelle les populations de la rive du fleuve à observer la prudence face à la montée des eaux du fleuve Sénégal. Plus d’une vingtaine de villages du département de Tekane sont envahis par les eaux. Et les routes sont coupées.

Plusieurs localités du Guidimakha (Gouraye, Diaguily, Selou), ont été affectées par la montée des eaux du fleuve Sénégal, obligeant les habitants à quitter leurs maisons, dont certaines ont été submergées par les eaux de crue.