Le Complexe Culturel Marocain de Nouakchott renoue avec l’ambiance musicale

Le Complexe Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN) a renoué avec l’ambiance musicale jeudi soir, à la faveur du lancement des activités pour la saison 2024/2025, placée sous le signe du renforcement de l’ouverture vis-à-vis de toute la société mauritanienne.

La manifestation s’est déroulée dans une salle de spectacle pleine créant l’ambiance des grandes soirées musicales.

La soirée du jeudi 17 octobre 2024, marquant le démarrage des activités du CCMN, a été animée par des artistes mauritaniens : Cheikh Dah ould Abba, Nourra mint Mohamed Vall et le groupe «Walfajri».Dans une allocution prononcée avant le début des prestations musicales, le Directeur du Complexe Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN), Hassan Zehairi, a d’abord rappelé les liens séculaires de fraternité entre la République Islamique de Mauritanie et le royaume du Maroc.

Le diplomate marocain a par la suite décliné les ambitions de l’institution pour la saison 2024/2025, avec l’objectif de promouvoir et renforcer les actions en faveur de tous les arts : théâtre, arts plastiques, cinéma….bien au delà de la musique.