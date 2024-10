Vallée du fleuve : plusieurs localités du Guidimakha sous les eaux

Plusieurs localités de la vallée du fleuve, situées notamment dans la wilaya du Guidimakha, ont subi de fortes inondations ce lundi, suite une forte poussée des eaux du fleuve Sénégal.

Il s’agit des villages de Ghabou, Diaguily et Gouraye, dans lesquels de nombreuses maisons ont été envahies par les eaux, à un niveau rarement égalé dans l’histoire.

Les populations de ces différentes localités ont vécu un véritable lundi de détresse et appellent au secours.

Le Wali du Guidimakha et toutes les autorités régionales se sont rendues dans les différentes localités, pour constater la grande détresse des populations et apporter l’assistance de l’Etat aux sinistrés, qui utilisent des pirogues pour se déplacer entre les quartiers.