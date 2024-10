Crue du fleuve Sénégal : plusieurs villages mauritaniens menacés 

Les crues, causées par les montées exceptionnelles des eaux du fleuve Sénégal dues aux fortes pluies, affectent particulièrement plusieurs villages de la région du Guidimakha. Ces derniers jours, plusieurs contrées ont été submergées d'eaux détruisant plusieurs habitations ainsi que des récoltes, obligeant certaines populations à se déplacer. Selon plusieurs témoignages, la ville de Gabou est fortement menacée.Tandis que le marché de Diaguily a été envahi par les eaux. Des boulangeries en terre cuite ont été détruites. La ville de Gouraye vit sous la hantise.

Les populations ont appelé les autorités à intervenir d'urgence avec la montée du niveau d'eau.

L’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a émis une alerte de vigilance orange en raison de la montée alarmante des eaux du fleuve Sénégal, causée par des précipitations exceptionnelles dans le bassin du fleuve. Dans un communiqué rendu public le 13 octobre 2024, l’OMVS informe que les débits observés ces derniers jours sont comparables à ceux enregistrés lors de la crue exceptionnelle de 1999, entraînant un risque accru d’inondations dans plusieurs localités longeant le fleuve.

Le barrage de Manantali, infrastructure clé dans la régulation des crues en provenance des affluents du Falémé et du Bakoye, a atteint son niveau maximal d’exploitation à 208,28 m (IGN), contre 208,05 m seulement dix jours auparavant. Les débits en provenance de Manantali se stabilisent autour de 2000 m³/s, auxquels s’ajoutent les apports des affluents du Bakoye et de la Falémé. Le cumul de ces apports entraîne une hausse rapide des niveaux d’eau à plusieurs stations de mesure dans les villes riveraines comme Kayes et Bakel, où les hauteurs d’eau devraient atteindre respectivement 10,5 m et 12 m à partir du 15 octobre 2024.