COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Tasiast fournit 3600 tenues et 2555 kits scolaires aux écoles d’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou

Inchiri, Dakhlet Noudhibou, Mauritanie – 10 octobre 2024 – Kinross Tasiast est fier d'annoncer la distribution de fournitures scolaires aux écoles des régions d’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou en début de semaine. Cette donation, qui s’inscrit dans le cadre de programmes visant à faciliter l’accès à un enseignement primaire de qualité en Mauritanie, confirme l’engagement de Tasiast à contribuer à un développement durable dans les régions voisines de la mine et soutenir les communautés locales.

Les kits scolaires distribués comprennent pour chacun : un sac, une gourde, des cahiers, des stylos, des crayons ainsi que d'autres fournitures essentielles. De plus, 3 600 uniformes scolaires pour filles et garçons, seront distribués afin d’accompagner les élèves tout au long de l’année. Par ailleurs, 250 tables ont été remises aux écoles primaires de Chami et de Dakhlet Nouadhibou afin d’améliorer leur capacité d’accueil et de garantir des conditions d’apprentissage plus favorables.

La cérémonie de remise des dons, organisée le lundi 7 octobre à Dakhlet Nouadhibou, s’est déroulée en présence de M. Baba Ould Salihi, Vice-Président des Relations extérieures de Tasiast, et de Mme Hapsatou Bal, Directrice des relations sociales. Étaient également présents à l’événement le Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamed, le Hakem de Nouadhibou, ainsi que l’adjointe au Maire de Nouadhibou.

Le Wali de Dakhlet Nouadhibou a de même exprimé sa reconnaissance envers l’équipe de Tasiast et souligné l’importance de tels dons pour couvrir les besoins éducatifs exprimés en Mauritanie : « Nous exprimons notre gratitude à Kinross Tasiast pour ses dons généreux à la région, qui coïncident avec le début officiel de l'année scolaire. Cette contribution s'aligne sur les principes de « l'école républicaine », qui garantit l'égalité des chances à tous les élèves mauritaniens au cours des premières années du primaire, reflétant ainsi la vision de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ».

La deuxième cérémonie, tenue le mardi 8 octobre à Chami, a réuni M. Mohamed Fall Ould Labat, Hakem de la Moughataa de Chami, ainsi que le Maire de la commune de Chami.

Une donation similaire est prévue prochainement dans la commune de Benichab élargissant ainsi la portée de cette initiative.

À travers ses activités de développement social et communautaire, Tasiast vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations voisines de la mine et offrir aux jeunes générations les ressources nécessaires pour un avenir prometteur.

