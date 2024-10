Début de l’année scolaire 2024/2025 : Le message de la ministre de l’éducation

L’école mauritanienne a ouvert ses portes ce lundi 07 octobre 2024, dans un contexte de mise en œuvre d’une réforme.

La ministre de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Hindou mint Babah, a délivré un message pour l’occasion. Il ressort de cette adresse à la famille scolaire et aux mauritaniens que le gouvernement« travaille à la réalisation des objectifs de l’école républicaine et de la réforme, qui constitue depuis des années un espoir pour tous les mauritaniens.

Nous entrons pour l’année scolaire 2024/2025, dans une phase importante de ce projet. Nous avançons avec une grande confiance pour redonner à l’école primaire sa place et son rôle, en tant que lieu de brassage pour tous les mauritaniens, afin que nos enfants se retrouvent dans les mêmes salles de classe, sous les mêmes toits, et reçoivent les mêmes programmes et cours d’une manière plus complète, plus efficace et globale».