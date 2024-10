Éducation : digitalisation des manuels scolaires 

Le gouvernement mauritanien s’est engagé dans une réforme de son système éducatif où le numérique sera un pilier central, soutenant deux objectifs principaux : moderniser les méthodes d’enseignement et rendre l’apprentissage plus accessible à tous. À partir d’une application dénommée Qoutoubi (Mes livres), les élèves pourront désormais télécharger des manuels scolaires numériques dès la prochaine rentrée scolaire, le 7 Octobre.

Autres objectifs de la réforme : faciliter l'accès aux ressources éducatives modernes ; réduire le poids des cartables scolaires ; préparer les élèves aux défis technologiques de demain grâce à des programmes de codage, robotique et alphabétisation numérique. Selon Cheikh ould Sidi Abdallah, directeur de l’IPN, le projet ne remplacera pas complètement les manuels-papiers mais compte simplement les compléter. Les parents et les élèves auront ainsi le choix entre des copies physiques et numériques, offrant une flexibilité sans précédent dans l’accès aux contenus pédagogiques.

On applaudit particulièrement à l’ambition de résoudre le problème des cartables lourds, souvent critiqué par les parents et les enseignants. Mais, pour garantir le succès de cette transition, il est essentiel que les écoles disposent d’infrastructures nécessaires, notamment des tablettes et des ordinateurs. Sans ces équipements, l’accès aux manuels numériques pourrait être limité. Une remarque qui s’applique également aux résultats potentiels de la récente association du gouvernement avec la Fondation FIFA, visant à former, en trois ans, dix mille de nos écoliers dans les domaines du codage, de la robotique et de l’alphabétisation numérique…