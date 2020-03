Internet: Le câble marin réparé

Le bateau britannique chargé de la réparation du câble marin a fini son intervention ce lundi 16 mars après plusieurs semaines de panne de l'internet lié à ce câble dont les travaux de réparation ont commencé il ya deux jours aux environs de 9h30 en coordination entre l'équipe technique du bateau et le centre du câble technique en Mauritanie. Le bateau responsable de la réparation est entré dans les eaux territoriales mauritaniennes le vendredi à trois heures du matin. Il a fallu à ce bateau 15 jours pour joindre la Mauritanie en passant par la France et l'Espagne. Le câble marin est tombé en panne très tôt dans la matinée du 27 février .Selon les techniciens, il aurait été emporté par un bateau norvégien sur une distance de 170 mètres, ce qui a entraîné son endommagement, provoquant la coupure de l'internet sur l'ensemble du territoire national. Pour palier à cela, les prestataires de ce service de connexion internet devenu indispensable ont fait recours à des solutions de substitution via le Sénégal et le Mali.