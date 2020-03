﻿Huit nouvelles mesures contre le coronavirus (COVID-19)

Le gouvernement mauritanien a annoncé dimanche huit nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale du coronavirus.

Celles-ci portent sur « l’arrêt de tous les vols à destination de la Mauritanie à compter du mardi 17 mars. Mise en quarantaine de toutes les personnes ayant été en contact avec un individu malade. Mise en quarantaine de toutes les personnes en provenance de l’étranger durant 14 jours. Interdiction de tous les regroupements non essentiels.

Poursuites contre toutes les personnes véhiculant de fausses informations relatives à l’évolution du coronavirus dans le pays. Création d’une commission spécialisée dans plusieurs domaines, pour assurer une surveillance de la situation.Un approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires et médicaments » et « la création d’une commission de sensibilisation à l’échelle du territoire nationale ».

Le ministre de la santé a annoncé vendredi soir la découverte d’un premier cas de fièvre du coronavirus sur un étranger employé d’une compagnie aurifère.