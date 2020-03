Le REJAO sensibilise sur les missions et rôles de l’OMVS

Le Réseau des Journalistes pour les Activités de l’OMVS (REJAO) a procédé ce vendredi (13 mars) à la distribution de kits scolaires, de tee shirts et caquettes aux élèves de l’école privée Cheikh Moussa afin de les sensibiliser sur les missions et rôles de l’OMVS en général et de la SOGED en particulier. Cette remise de don à titre symbolique s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la création de l’OMVS, le 11 mars 1972, à Nouakchott.

L’OMVS a inscrit dans son agenda annuel, la célébration de cet important événement, à tour de rôle, dans chacun des quatre États membres. Après Conakry en 2019, Nouakchott devait abriter la journée du 11 mars en 2020.

Le contexte mondial, marqué par la pandémie liée au coronavirus, a amené les autorités mauritaniennes à annuler l’édition de cette année. Cependant, la visite de l’école privée Cheikh Moussa, en partenariat avec le REJAO, avait été maintenue. « Il s’agit pour l’OMVS, de manifester tout l’intérêt que les Etats membres accordent à l’École, creuset d’éducation et de formation des futures élites nationales », a fait savoir Mme Dieynaba Clédor Sall, de la SOGED. Selon elle, l’équipe de la SOGED est très heureuse d’être aux côtés de l’école Cheikh Moussa, pour commémorer avec eux, la création de l’OMVS. « La SOGED par ma voix, se réjouit de se retrouver parmi vous, chers enfants, venus en grand nombre pour nous accueillir(…) vous représenterez l’avenir de nos pays, et donc du système de l’OMVS ». Mme Sall a exhorté les élèves à la quête de l’excellence à tout moment ». A l’endroit des enseignants, elle les félicitera « pour le travail que vous

accomplissez chaque jour auprès de nos enfants. « Vos efforts quotidiens sont remarquables et nous vous encourageons dans cette voie». Mlle Ba Fatimata, représentante des élèves a apprécié à sa juste valeur l’intérêt que le REJAO et la SOGED portent à leur établissement.

Oumar Moctar, vice-président du REJAO a remercié l’Ecole pour l’accueil chaleureux et enthousiaste réservé à la délégation du REJAO et la disponibilité sans faille qu’elle (direction et personnel d’encadrement) a manifestée durant tout le processus préparatoire des 48 ans de la création de l’OMVS. Il remerciera la cellule nationale de l’OMVS pour la confiance placée au REJAO avec laquelle ils ont développé un partenariat exemplaire pour fêter cet anniversaire. «Le Rejao avait voulu célébrer avec faste cet anniversaire. Malheureusement, l’apparition de la pandémie du Coronavirus en a décidé autrement », déplore Oumar.

Un diplôme a été remis au PDG de l’École Cheikh Moussa en guise de reconnaissance et pour le niveau pédagogique de l’établissement.Touché par cette marque d’estime, Ba Ismaëila a remercié les responsables de l’OMVS et du REJAO pour ce geste. Des jeux questions/réponses se rapportant à l’OMVS étaient au menu de cette journée.